日月潭山明水秀，孕育了紅茶、香菇、蘭花等農特產，魚池鄉農會推廣日月潭紅茶不遺餘力，除了努力開拓國內、外市場，直營日月潭紅茶手搖飲，還興建「日月潭紅茶館」，透過文創、飲食、體驗等方式，來傳遞紅茶的生活品味、文化與美感，魚池鄉農會總幹事王威文說：「農會要帶頭，為產業做更多事。」

DIY體驗 認證保障食安

「日月潭紅茶館」成為魚池街區最亮眼的新地標，1樓是販售農特產的禮品店，和提供茶飲、甜點的點茶Bar，2樓是茶餐廳，3樓、4樓為DIY體驗教室和觀光工廠，5樓則是辦公室，除生產、製造及服務銷售，還兼營觀光、文創及體驗，行銷台灣精品茶及文化，為保障消費者的食品安全，本會通過ISO22000及HACCP的認證，2022年獲選農糧署亮點茶莊。

茶餐廳用餐環境舒適，餐廳理念「吃當地食當季」」，使用草屯台梗九號米、小農溯源青蔬等。圖／魚池鄉農會

王威文表示，日月潭紅茶分為台茶18號、21號、阿薩姆紅茶及台灣山茶等四大品系，讓職人帶領顧客認識各茶種，品評其風味；或搭配桂花、柚花、果粒等，調製個人化的日月潭紅茶香（DIY課程）。

1樓禮品店空間明亮，具有設計感，窗邊盆栽的綠意柔和了賣場空間，逛起來很舒服！魚池鄉農會與日本設計師合作《PURE WHITE 粹白系列》，高質感的包裝令人青睞；另繽紛茶罐「初見系列」深受年輕人喜愛。

原葉沖泡 吃當地食當季

點茶Bar的特色，是使用「紅茶原葉」沖泡，天然的香氣滋味，不因手搖飲而減損，另有從義大利進口的萃茶機所萃取出的「鮮萃」茶，也呈現不同風味。為了拉攏各年齡層消費群，也開發很多日月潭紅茶相關商品，如紅茶奶酪、紅茶磅蛋糕、紅茶爆米花、紅茶凍及4款紅茶冰淇淋等。

2樓的茶餐廳用餐環境舒適，餐廳理念「吃當地食當季」，使用草屯台梗九號米、小農溯源青蔬、日月潭紅茶等，從產地到餐桌，讓顧客品嚐在地風土與食物原味。

魚池鄉農會與日本設計師合作《PURE WHITE 粹白系列》，高質感的包裝令人青睞。(圖／魚池鄉農會)

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