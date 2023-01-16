幸福巴士逍遙遊

員林市長游振雄力推「幸福卡」，只要設籍員林市的市民，都能免費辦卡，隨卡附贈600元的開卡禮，不僅能夠到特約商店消費，還可免費搭乘幸福巴士，在假日利用幸福巴士從起點圓林園，行經龍燈滯洪池公園、員林火車站及藤山步道等4站，運用多元且彈性的運輸方式，打造便利的交通環境。

打卡新地標 員林第一座大型彩繪牆

員林除了是科技智慧新城市外，藝文景點也同樣吸引民眾眼球，市公所在圓林園南側建築物外牆，打造員林首座大型彩繪牆，採用簡明的線條設計，搭配色調明亮的配色，展現出朝氣與活力持續推升在地觀光等級，在青翠的公園中增添繽紛色彩，打造員林觀光新亮點。

毛小孩的玩樂天堂

近年越來越多民眾飼養毛小孩，市公所團隊積極打造寵物友善環境，今年啟用員林首座「寵物與兒童遊憩公園」，坐落在藤山步道範圍內，設計時考量大人小孩常帶寵物一起出遊，便著手進行草皮鋪設及寵物體健設施、兒童遊憩設施安裝等，除增進親子之間互動外，也成為專屬在地居民的小確幸，讓家長可以帶著孩子及寵物盡情放電。

▲藤山入口意象，為推廣藤山並營造地方特色透過不同造型設計成為藤山新地標。

藤山新地標

員林藤山步道位於八卦山脈的百果山區，是大員林地區目前最夯的休閒步道，每到假日吸引上千健行民眾朝聖，而員林人可以搭乘幸福巴士在終點藤山站下車，印入眼簾為藤山入口意象，為推廣藤山並營造地方特色透過不同造型設計成為藤山新地標。經過新地標踏上藤山木棧道，緩緩步行至藤山，讓全身沐浴在芬多精中。

藤山市集

有人潮、就有錢潮，市公所看中藤山步道商機，推出「藤山市集」，推廣新鮮、安全的當季在地特色農產品，拓展生產者與消費者直接連結的管道，深化本土認同的消費者意識，增加農民銷售管道與收入，在假日辦理藤山市集，與民眾搭建起「從產地到餐桌」的友善橋樑。

金兔報喜 2023員林燈會在員林公園

而年節將近，2023員林燈會將在112年1月20日到2月5日展開，今年主燈區設在員林公園，另外包括火車站、三角公園、鳳梨公園等設置副燈區，透過各式各樣精心設計的花燈，街區浪漫的燈區光廊以及民權街、光明街、三民街及打石巷的燈海隧道，點亮整個員林，帶領員林迎向兔年的到來。

▲領航員：游振雄（員林市長）。員林市公所團隊在市長游振雄的帶領下，逐步打造幸福、科技、智慧新城市，除陸續引進5G智慧LED路燈、智慧停車引導系統，未來將打造大型百貨公司、無人巴士等，而幸褔的員林人還有員林人限定的「幸福卡」，持卡就能搭乘幸福巴士全市趴趴走，深度感受智慧與科技的新員林。

(員林市公所廣告)