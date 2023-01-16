嘉義縣好玩卡運用手機結合QR Code智慧科技，讓旅客可自由、便利體驗嘉義旅遊的獨特魅力，省時、省錢又留下深刻回憶！一共推出12項旅遊產品，包括山區阿里山森林遊樂區、太平雲梯、達娜伊谷、優遊吧斯、曾文水庫遊湖。

平原區故宮南院、蒜頭糖廠、板陶窯；濱海區向禾休閒漁場等，電子化商品含觀光門票、交通運具、體驗活動、在地美食、特色伴手禮，提供旅客自主規畫遊程，使用QRCode電子票證取代實體票券，還能享有最佳優惠，只要一機在手，新春就能輕鬆出遊！

大人小孩都愛「逐鹿部落」與梅花鹿來場浪漫約會

鄒族體驗二選一 線上購票免排隊超easy 加送茶葉蛋及專屬優惠

位於台18線阿里山公路旁的逐鹿部落，鄒語是veoveoana意思是「梅花鹿的獵場」，相傳從前鄒族人打獵時會追梅花鹿到此進行圍獵，現在透過大量復育繁殖梅花鹿，讓遊客感受部落特色，不用飛日本奈良就能與梅花鹿近距離接觸。

萌翻天的小鹿斑比還會與人撒嬌，真的是萌到骨裡，不論大人、小孩通通都被融化了！園區內設有射箭場，遊客可以學習鄒族人必備的狩獵技能，也能跟魔王挑戰誰是神射手！

順遊周邊景點：逐鹿文創園區、中埔金蘭穀倉農創園區、牛埔仔愛情大草原、欣欣水泥森活園觀光工廠、天長地久橋、觸口天長山龍隱寺、果然茶香園區、仁義潭。

暢遊全台最大「曾文水庫」 抬頭看見老鷹群飛

放空遊湖1小時 加送小客車停車費

曾文水庫大壩景觀一直是最受遊客喜歡的景點，坐擁煙波浩瀚山水之色，既能漫步在玻璃天空步道，享受視野遼闊美景風光，也能在玻璃咖啡屋用餐及下午茶，坐擁片刻寧靜悠閒的時光，尤其曾文水庫觀景台除可以360度俯瞰有如仙境般湖光山色，遠眺翠綠優美群山，還可以近距離感受湖畔之美。

搭上觀光遊艇享有水天一色的曾文煙波，船上專業導覽介紹，靠岸邊時響起帕華洛帝的公主夜未眠音樂，野豬們成群結隊來到水庫旁歡迎，在釣魚平台盡情釣魚，目睹老鷹俯衝下來抓魚的刺激場面，乘著遊艇感受山林間靜謐的景色，藍天白雲碧波蕩漾，荒山野豬覓食、天空黑鳶盤旋、樹上猴群嬉戲，體會到不一樣的水鄉山城之美！

順遊周邊景點：曾文水庫觀景樓、山豬島、大埔情人公園、大埔老街品嘗砂鍋魚頭、獨角仙休閒農場、紅瓦貓、築夢森居、怡馨緣茶花莊園

▲曾文水庫坐擁煙波浩瀚的山水之色，搭上觀光遊艇就能欣賞如仙境般的湖光之美。

漫遊忘憂谷「達娜伊谷」 近距離搶看魚搖滾區

深藏在嘉義阿里山中的山美部落達娜伊谷，有著清澈見底的溪流與數量豐富，俗稱苦花的「魚」，這是一個由民間推動的生態公園，在「達娜伊谷」同樣能欣賞鄒族歌舞展演，最特別之處在於能就近看到保育成功的「台灣魚」，根本就是看魚的搖滾區！台灣魚喜歡生長在環境良好的溪谷，陽光一照魚身閃耀晶亮光芒，是戶外最天然的水族館！

達娜伊谷舊名為「忘憂谷」，歡迎遊客坐在溪谷邊的石頭，看著清澈透明澗水映著吊橋、青山、藍天跟白雲，親身體會什麼叫「忘憂」！

順遊周邊景點：福美吊橋、山美部落、新美部落、茶山部落

勇闖秘境海盜村「向禾休閒漁場」 來場難忘冒險之旅

向禾休閒漁場位在鰲鼓溼地園區旁，用海盜作為主題，將魚塭轉型成環境教育場域，漁塭提供海盜裝扮道具，讓人變身拍照。新春出遊可乘坐獨特設計的造型船，尋找海底綠金，靠著撐船技術勇往直前，體驗漁民辛苦收獲文蛤，就像收集海盜所遺留的寶石換取大海禮物。

在向禾休閒漁場還可以欣賞到各種珍貴鳥類，最棒的是可以現場品嘗所捕獲的成果，享受新鮮大海滋味，最後逛逛唯美寧靜小漁村，留下滿分回憶，偷偷告訴你，最熱門的打卡點黃金梅利號也在這裡！快來展開一場驚奇有趣的海盜冒險之旅！

順遊周邊景點：鰲鼓濕地、白水湖壽島、笨港口港口宮、東石港先天宮、東石漁人碼頭、布袋洲南鹽場、布袋觀光漁市、高跟鞋教堂、好美里3D海洋世界戶外美術館

新港奉天宮開運祈福之旅 廟前伴手禮買不完

新港奉天宮廟前大街有許多新港在地美食，過年走春出遊每樣都要嘗一口，「新港鴨肉羹」鴨肉筍絲配料十足，有五印醋和辣椒粉可以自行添加，傳統美味，讓人只想一口接一口。「大樹腳阿欽伯粉圓」口味種類多樣，粉圓Ｑ彈又不黏口。

新春出遊只要一張好玩卡，購買「新港魅力商圈美食購物金」前往合作店家，包括「德旺虎文創生活館」、「金讚成食品行」、「正美香─新港飴」、「金讚號─花酥」、「新港冷凍芋」、「黃爸爸咖啡」、「豆油哥仔」，就能把新港精選伴手禮通通買回家！

順遊周邊景點：板陶窯、頂菜園、新港香藝文化園區、蒜頭糖廠、故宮南院

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▲領航員：翁章梁（嘉義縣長）。嘉義縣不但有城市風貌，也有鄉村風景、湖光山色，好山、好水、好吃食，人文、歷史、自然景觀通通有，農曆春節，文化觀光局精選多處好玩景點和旅遊路線，歡迎全國各地民眾到嘉義縣走春，拿出嘉義縣好玩卡和手機，結合QR Code智慧科技暢玩嘉義縣，與親友共度豐富精彩假期。

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