臺南不僅是文化美食與觀光古都，更是臺灣最重要的農業生產基地，市長黃偉哲推薦，從山區到海域都有深具在地特色的農產業。為提升農業附加價值，創造農業休閒旅遊契機，臺南市政府觀光旅遊局特別針對團體旅遊所需之交通、餐食、購物、導覽解說與活動進行等旅遊接待能量加強輔導，使其成為旅行社有高度意願的合作旅遊元件對象，期望除原有以親子客及自由行為主之市場，更增加團客之參訪人數，帶動整體經濟成長。

民國110年觀旅局推出山、海及牧場線三條遊程，供旅行業者安排行程，更切合旅遊市場的需求與實際操作。為延續輔導行銷成果，永續創造農業休閒旅遊環境，並進一步提升旅遊環境品質，民國111年度持續輔導三條遊程的10家業者及臺南市休閒農業區跨域輔導計畫之7家業者，並經專家學者評選5家業者進行工作坊及場域改造。

5家業者分別為「仙湖休閒農場、大坑休閒農場、臺南鴨莊休閒農場、吉園休閒農場、七股溪南休閒農業區」，以新型態的旅遊業經營模式辦理工作坊，並且根據輔導團隊專家建議，設置充氣透明泡泡帳、區域造型圍籬及場域指引與裝置布置藝術化，優化其硬體場域及服務。

在觀旅局的輔導行銷下，臺南農業體驗將更多元豐富，使行銷資源更有效益，發揮休閒農業產業集客效果最大化，提供民眾多元的旅遊體驗，加強農業與觀光產業鏈結，讓休閒旅遊趨勢朝向商品化發展，也讓農村生產的產品能夠「地產地消」，活絡農村經濟，打造全新的臺灣農村再生經濟模式。

仙湖休閒農場

位在嘉南平原旁淺山區占地52公頃，臺南市東山區175公路往六甲方向沿途可見農場指標。蜿蜒山路路旁遍植青皮椪柑，農場中央瞭望臺成為最大地標，遠處眺望彷彿置身花東地區。

▲仙湖農場。(圖／臺南市政府提供)

大坑休閒農場

農場占地廣闊、群山環抱，成為前往二寮欣賞日出雲海必經地，當地保留農村景致，場主依山勢地形闢建登山步道，獨門鋼管雞等各式山珍料理洗去旅人疲累。接手經營的三美女姊妹花用心美化園區，鵝黃色歐式原木屋搭配冷熱山泉泳池SPA，花草植物營造如同小歐洲氛圍，可愛小動物恣意活動，吸引遊客駐足拍照。

臺南鴨莊休閒農場

「臺南鴨莊」原以傳統菜鴨養殖及鴨蛋加工生產為主，百年養鴨事業祖傳三代，後逐漸轉型成具備寓教於樂的休閒農場，農場結合農業、教育與餐廳，並成立「田媽媽蛋品展售中心」，提供親子旅遊、度假休閒、戶外教學之極佳環境。另外值得一提的是，在「蛋品展售中心」裡，可以品嚐到高達二十多種蛋類加工品，口碑絕佳。

吉園休閒農場

位於總爺藝文中心旁，每年3月柚花盛開，花香怡人，8月底至11月柚子成熟可採果。全年都可規劃麻豆一日輕旅行，午後至農場享用窯烤麵包配咖啡，體驗麻豆宅園景觀，好吃又好玩。

七股溪南休閒農業區

位在臺南市七股區，占地517.59公頃，民國97年獲行政院農委會許可證書，是臺灣少見屬性漁業的休閒農業區。從臺17線省道往西轉入南31之1號縣道，經農業區入口意象，兩旁民宅圍牆磁磚拼湊魚、蝦、蚵、蟹等圖樣，傳達漁鄉豐富主題，也成為日本等地遊客指定必訪漁村，同時也受到全球綠色旅遊研究中心的認證，頒發「綠色旅遊認證」的殊榮。

▲大坑休閒農場。(圖／臺南市政府提供)

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