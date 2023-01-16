高市勞工局勞工教育生活中心為增進勞工朋友斜槓新思維，每年開設4期勞工大學課程，課程包含勞動法令、時尚技能、生活應用、休閒育樂及工作技藝等5大類，為了讓勞工朋友有多元的課程選擇，每期都會開創新課程。

北高雄拓點 上課有更多地點

111年累計推出了421班課程，有6052人次學員參與課程學習，除了課程推陳出新，上課地點也陸續往北高雄拓點，由原本勞工朋友熟悉的前鎮區勞工局及獅甲會館、鳥松區訓練就業中心、鳳山區鳳山地方文化館，近年為使北高雄民眾也能就近學習，更特別於左營圖書分館、楠梓油廠基督教會、楠仔坑圖書分館、橋頭圖書分館、岡山和平國小及岡山就業服務站等地點開設課程，提供勞工朋友有更多上課地點的選擇。

▲「簡易水電維修班」學員維修電風扇。(圖／高雄市府勞工局提供)

預計開逾130班 心動馬上行動

112年度勞工大學課程預計分為4期，每期預計開設130班以上課程，斜槓族心動不如馬上行動，想知道更多課程資訊，快上勞工大學網站(https://college.kcg.gov.tw/) 查詢，或電洽07-3328110分機322、323索取課程簡章。歡迎勞工朋友探索新知、享受知識盛宴，一起加入勞工大學終身學習的行列！秒殺課程名額有限，要搶要快唷！

▲「實用服裝版型打版技法班」學員學習打版技巧。(圖／高雄市府勞工局提供)

（高雄市政府勞工局廣告）