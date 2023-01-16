為幫助高雄市農產品推廣，高雄市政府農業局輔導高雄市農會成立高雄首選電商平台，友善小農推廣不僅免上架費用外，同時將每季30%盈餘做為公益基金，協助更多公益團體、更多弱勢團體與組織，以達成農民、消費者與平台的三贏。

2023年電商平台推出年節禮盒專區，提供百樣商品供送禮選擇，高雄應景水果蜜棗、蓮霧、小番茄名聲最響亮，蜂蜜禮盒及團圓用圍爐石斑魚組合都是熱銷首選，找上高雄首選電商平台準沒錯。

高雄蜜棗：價格未定高雄是全台最大的蜜棗產地，今年蜜棗盛產期落在1月中，適逢農曆過年前，相當適合民眾採購做為年節伴手禮，「高雄首選電商平台」推出「幸福棗上門」蜜棗禮盒，提供民眾線上選購，是新春拜年最佳選擇。

玉女小番茄。(圖／林雅惠)

六龜蓮霧：六龜農會精品蜜風鈴蓮霧980元/組六龜蜜風鈴蓮霧的生產期是過年檔期的最佳時機，具有果形大、果色深紅、果肉多汁及脆度佳等特點。

玉女小番茄：禾旺玉女番茄800元/組玉女番茄特性皮薄多汁、果肉細緻、香甜可口，吃起來甜酸俱佳，禮盒送禮自吃都適合。

高雄市評鑑龍眼蜜：特等1000元/組、頭等800元/組高雄市評鑑龍眼蜂蜜，通過CNS國家標準及抗生素、農藥殘留檢測，具有國產蜂蜜及清真認證雙重認證，每一瓶蜂蜜都可追溯來源，希望讓消費者吃得安心，不用擔心買到來路不明的合成蜜。

圍爐團聚暖心石斑魚組合：1299元/組過年圍爐，親友團聚一起吃火鍋；酸白菜高湯當基底，加入龍虎斑頭骨丁慢熬，整鍋充滿石斑魚最精華的營養，放入魚塊涮上魚片，團圓園幸福時刻就在入口這瞬間！以上春節優惠組合請洽高雄首選電商平台。

過年圍爐，親友團聚一起吃火鍋，放入圍爐團聚暖心石斑魚組合，魚塊涮上魚片，團圓幸福時刻就在入口這瞬間！(圖／林雅惠)

（高雄市農會廣告）