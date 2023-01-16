一、新北燈會在三重 2023 Happy「兔」You

新北燈會在三重「新北大都會公園」盛大舉辦，已是近年受各界矚目的盛大活動之一， 2023年新北燈會展出日期為2023年1月26日至2月12日，各式各樣繽紛花燈及親子遊戲互動燈區，勢必帶給您最好玩最歡樂的燈會饗宴!

另外這次的台日友好燈區，也特邀日本大阪府河內長野市致贈400顆燈籠，壯觀的燈牆絕對讓您「驚豔三重」，而且不僅有宮城縣仙台市唯美七夕祭燈海，秋田縣大仙市也再次熱情參與新北燈會，展示百顆燈龍及5座巨型「紙風船」，香川縣琴平町，也贈百顆「金」字燈籠，綿延燈海、閃耀新北，邀您一起點亮2023新北燈會國際燈區。

二、海世界水樂園新登場

新北市高灘處於熊猴森樂園旁，打造全新「海世界水樂園」，設計10款親水遊樂設施，以台灣特有水中生物作設計，包含冒水萬里蟹、彈塗魚、互動式水槍、彩虹隧道等親水設施，歡迎大小朋友從早玩到晚、盡情歡樂。

三、三重公園步道換新衫

三重的公園步道也進行大翻修，其中永盛公園將總長343公尺步道全部更新，重鋪換新衫，打造無礙人行環境，並設置機車彎，提供民眾散步、休憩新選擇，改善周邊停車秩序。

大智公園步道則將長達196公尺步道改善，並採用高壓磚鋪設，增加使用強度亦提升整體公園景觀，並於步道周邊強化排水，創造安全、舒適的人行環境。

而大永德公園由於原有的紅磚步道已老舊，近期已由公所打造平坦舒適無礙的園區健康步道，並新增四季花台花團錦簇，歡迎市民朋友多加利用。

四、閒置空間綠美化 親子共遊好樂活

為增加綠化空間並活化閒置環境，三重區公所也設置多個綠家園，不僅在巷弄增添美感，鄰近居民也多一個可以放鬆的地方；包括忠孝里第二座綠家園，此處透過拆除被占用之違章建築，增設綠地、花台、花架及成人體健設施，以提供里民更多休憩放鬆的活動場所。

中民里綠家園的面積約72平方公尺，在空地上不僅設置花台綠地，並增設景觀燈及體健設施，鄰宅牆面並予以印象彩繪，營造出充滿叢林童趣與浪漫兼具的氣氛。

同慶里綠家園則是原為40平方公尺的三角畸零地，後來結合市府相關單位通力完成，設計採簡單的造型圍籬、景觀矮燈、平坦的草坪及碎石步道，兼負透保水功能；而成功里綠家園原為憲兵隊機關用地，經過公所重新整建開闢後，變成一處全新漂亮的近千坪綠地空間，園區內設有成人體健設施及兒童遊戲場。

五、熱血三重 活力籃球場

為了滿足市民運動的需求，區公所近年也致力打造籃球場供民眾運動使用，各場地也使用不同的意象設計而成，各有特色，其中三德公園籃球場的球場壓克力地坪設計採用紅、藍色系並更新原有4座籃框。近街道的一側更增設一道3公尺圍網，以避免籃球掉出場外造成安全隱憂。

開元公園籃球場的球場地面壓克力地坪以藍、紅雙色系為主軸，搭配台灣黑熊、亞洲虎等動物金屬造型雙面立體背板，嶄新球場與動物明星來場鬥牛賽；而玫瑰公園籃球場將原有步道及籃球場更新，重新鋪設高壓磚地坪外，增設多種新款體健設施及木製座椅，並將三重高中附設幼兒園牆面進行主題彩繪，打造親子共融的空間。

海世界水樂園，戲水設施免費玩。(圖／三重區公所提供)

六、機捷綠地再利用

原是機捷的沿線狹長地，公所將綿貫的土坡整平設置一處大廣場，增設了10種健身器材，並將整平時剷出的土方，集中做成了一處小綿羊觀星小山坡，憑添一些遊憩趣味。

七、特色共融公園 全齡樂遊

為了跟上近年來蓬勃發展的共融公園新思維，公所也改造多處公園，並加入各種巧思，希望大小朋友能在遊憩之餘，也能發現每個公園不同的小細節；其中神農百草公園佔約2600餘坪，入口意象有著和先嗇宮相呼應的九龍照壁及蟠龍柱雕飾之外，園區內也規畫了藥草區，種植多達108種藥草，提供周邊學校學生學習機會。

228大小和平公園經整建後已煥然一新，並改造為雙主題多元遊憩場，分別為積木風及原野風主題遊具，並增加近200坪的大草坪，不定期舉辦音樂會，提供各年齡層共享空間；六張公園則新設一座兒童設施遊具組，鋪設恐龍圖騰地墊、龍騎士造型共融翹翹板、共融鞦韆及極限旋轉飛輪，歡迎大小朋友一起來運動遊憩。

八、光榮國中「光曜樓」啟用

三重區光榮國中進行老舊校舍新建工程，打造地下1層、地上5層的多功能校舍u光曜樓」，並落實「青銀共居」的社會融合理念。

九、翻轉三重新「市」力 中央市場整建重新開幕

城市菜市仔轉型， 中央市場整建後同時改善雨遮、水溝、地坪及照明等並串聯周邊三和觀光夜市，打造全日型市場型態，帶動在地經濟發展。

十、宮廟祈福 開運紅包迎好運

每到農曆春節新年，民眾可到各地廟宇走春拜拜感受濃濃的過年氣息，包括先嗇宮、義天宮、普庵宮、信安宮、玄峰慈惠堂、同仁宮、 興德祠等為在內的三重宮廟於春節期間免費發送春聯、平安符、開運紅包、發財金等，歡迎民眾於除夕夜奉頭香及走春參拜祈福時領取，祝福平安順利一整年！

活化閒置空間，闢建綠家園。(圖／三重區公所提供)

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