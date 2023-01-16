三坑水鄉休閒區 親子農遊趣

桃園市龍潭區擁有豐富的農業資源，保留純樸的自然風光與地景，其中，三坑水鄉休閒農業區緊鄰石門水庫與大漢溪，社區生活與產業發展均與水資源密切相關，該區域結合三坑的水稻與筊白筍產業、三林之茶葉與水果產業，以及佳安之有機蔬菜與活魚產業，充分運用各項與水資源相關的人、文、地、產、景資源，以發展具備在地特色的休閒農業。

在地農業轉型 好吃又好玩

三坑水鄉休閒農業區範圍涵蓋三坑里、大平里、佳安里與三林里，桃園市政府自升格後，積極推廣在地農業轉型，六級農遊規畫讓農場在農暇之餘可以促進觀光收益，吃喝玩樂在此區域適合全家大小一起同遊。在吃的方面，三坑老街內有在地小吃菜包、牛汶水，想吃飽則有三坑老客棧，傳統客家美食炒粄條、客家小炒、油雞等，每道菜都是色香味俱全。佳安里則有著名的石門活魚一條街，每一間餐廳都是在地老店，煎煮炒炸一魚多吃，不管來幾次菜色不重複也吃不膩。

三坑生態公園擁有美麗自然景色適合闔家同遊。(圖／大石門休閒農業發展協會、觀光旅遊局提供)

三坑生態公園 風景美如畫

三坑水鄉休閒農業區位於龍潭浪漫台三線中繼，除三坑老街擁有自然古樸景觀外，三坑自然生態公園位於優美的石門水庫大漢溪畔，以占地廣大的生態湖與大草坪休憩區為主體，翠綠山色倒映在湖心，步上木棧道靜賞這片如詩風景，還可串連三坑自行車道，創造出休閒的運動健身空間。桃園市文化局也整修在地歷史建築「大平紅橋」，該橋建於1923年，紅磚古是網美打卡熱門景點，整修完工後也增添遊客賞遊安全性。

附近還有北區水資源局大草坪，假日有許多家庭來此野餐、放風箏，共享假日親子愜意時光。一旁還有十一份觀光文創園區，由十一份佳安市場、舊花園餐廳及北區水資源局舊宿舍改造而成，目前結合藝術、零塑、有機、自然生態等多元樣貌，為十一份這個地區注入新的活力。三林地區則有許多特色農場，由農場主人親自接待採果或手做體驗，採預約制有興趣民眾也可上網查詢。

桃園市大石門休閒農業發展協會積極整合這些在地資源，目前三坑水鄉休閒農業區成立案也送中央審定當中，近幾年協會也大力推廣在地農產三坑茭白筍節，簡單汆燙後就有清脆香甜的口感，遊客造訪想住上一晚也沒問題，在地也有三坑老爹、老屋瓦／漫楓宿民宿，歡迎民眾造訪來趟農村小旅行，挖掘客家農村的恬適與美好，因在地景點較為分散，也可申請付費導覽，可電洽大石門休閒農業發展協會。

茭白筍是三坑水鄉休閒農業區主要農特產。(圖／大石門休閒農業發展協會、觀光旅遊局提供)

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