「一府、二鹿、三新莊」古諺帶出新莊人文的豐厚底蘊，新莊擁有極具特色的「新莊廟街」，沿途廟宇林立，除了國定古蹟廣福宮、市定古蹟文昌祠、慈祐宮、武聖廟、歷史建築潮江寺之外，從捷運頭前庄站走來，沿路還有地藏庵、保元宮、新莊福德祠、新莊慈惠堂、全安宮、海山里福德宮、佛光山擇善寺及覺明寺等多達13間廟宇，更有許多代表性的傳統行業及小吃美食。110年底動土的「新莊廟街公辦都更開發」，除保留修復歷史建築武德殿，現有老舊街區經活化後，未來廟街入口將重新打造成特色商圈，再現文化風華。

廟宇林立‧探古尋幽

廟街走往浪漫地標新月橋方向，為重現「千帆林立新莊港」盛景，市府大河之舟計畫擘劃出新莊河濱休憩廊帶。增設共融遊戲場、競速直排輪場、寵物公園，形成親子假日必衝遊憩廊帶；年底落成的新月廣場，有著新月池以「一彎新月映古今」的古港碼頭意象，並設置可拓印古廟圖騰的意象燈箱，廣場地坪融合歷史時間軸，古貨船型意象休憩平台，船頭朝向大漢溪，象徵新莊人文廣場將以歷史為基底，航向未來永續，營造宜居幸福的人文廊帶。

新興街莊‧繁榮便捷

繼捷運新莊線、機場線、環狀線開通，新莊聯外便捷，加以新莊副都心BOT開發案、國家電影及視聽文化中心落成以及塭仔圳市地重劃等重大市政建設推展，帶動新莊的生活機能及經濟活絡。

國家電影及視聽文化中心。(圖／新莊區公所)

新莊副都心「以國家級重劃區」為發展目標，為此，宏匯集團與市府合作在新莊副都心推動「商場、辦公、飯店」BOT開發案，率先營業新北最大百貨商場「宏匯廣場」，接著啟用高達39層的高端商務辦公大樓「宏匯思源i-Tower」；而新北市第一家國際級商務酒店「凱悅嘉軒酒店」也在日前正式開幕，在新莊構築起美好便利的城市生活。

鄰近副都心新地標，全台僅有的「國家電影及視聽文化中心」絕對是新莊的驕傲，以白色建築打造，外有寬敞綠地園景，內設展廳、大小影格與記憶迴廊展間、時間圖書館，是我國唯一典藏影視聽資產專責行政法人機構，規模媲美台中歌劇院。

被視為「新北國門之都」的塭仔圳市地重劃區，有達到1.2座以上大安森林公園面積的綠地，市府更規劃改造多功能轉運站、輕軌車站、貴子坑溪及塔寮坑溪藍綠色親水廊帶，有著42萬人口數的新莊，「50年不變現在正改變」正是塭仔圳迎向嶄新面貌的蛻變宣言。

幸福宜居 榮景再現

新莊體育園區有棒球場、田徑場、體育館、運動中心等四大運動場館，往年賽事期間總大排長龍一位難求的窘境，在新北最大、全新落成的「新莊運動公園地下停車場」登板亮相後，問題將迎刃而解，上層的景觀休閒公園經翻新改造，市民朋友可利用廣場休閒聚會、跳舞舒展，更能漫步於景觀空橋眺望季節花園及陽光草坪，多麼快活悠閒！

西洋情人節前，停好車走到「中港大排」觀賞絢麗光雕展，這個連續多年獲推最佳打卡景點的網美朝聖地，未來也能考慮從捷運幸福站步行而至，該處新建停車場可望於112年6月竣工，以滿足捷運轉乘停車需求。發展中、蛻變中的新莊，在市府文化及交通建設的推波助瀾下，已然邁向宜居樂活大城，敬邀您共同來見證！

中港大排光雕秀。(圖／新莊區公所)

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