浪漫祕境 水與綠休閒農業園區

桃園市大溪區好山好水，市政府積極推動打造休閒農業區營造生活與生態友善環境，其中，位於中庄地區的水與綠休閒農業園區緊鄰大漢溪及石門水庫，是北台灣重要水資源上游地帶，因為地理位置佳且擁有好水質，這裡有北台灣唯一的韭菜專業區，韭菜花盛開時宛如「九月雪」，成為著名特色景點。

荒地變身循環農場

中庄調整池旁的「香草野園有機農場」，原址原是一片閒置的荒地，海歸青農林詹翊、林詹崙、林詹梃三兄弟，發現當地韭菜種植不易，傳統使用農藥減少病蟲害，他們以生態防治策略，在韭菜周圍種植香草作物，以天然方式驅蟲，他們也將農業、養殖、飼養，產品包裝等結合，利用養魚的肥水培養益生菌，再將肥水灌溉於農作物，並把農作物的剩菜葉用來餵雞，希望農場可以成為一個完整的循環鏈，達到零廢棄物的目標，農場也開發韭菜水餃、韭菜青醬等產品打入餐飲市場，近幾年更提出大溪農業轉型計畫，透過與公部門和當地農家的互助合作，希望幫助大溪當地韭菜農業順利轉型。

中庄調整池旁的「香草野園有機農場」，海歸青農林詹翊、林詹崙、林詹梃三兄弟致力幫助大溪韭菜農業轉型。(圖／大溪水與綠休閒農業發展協會、香草野園提供)

友善土地環保健康

另一藍家友善農場第三代經營者藍毅綸獲選第六屆百大青農，他也致力改善大溪栽培韭菜使用生雞糞傳統習慣，因為韭菜是在地農民生計，不能為了種植有機韭菜讓產能下降，他持續試驗各種有機質肥培管理技術，希望為每個農民、不同土壤田區找到最適合的用肥方式，並持續與各農業試驗改良場所合作，期盼與其他青農一起引導生雞糞退場，讓大溪韭菜生產更環保、更健康。

桃園市政府獲中央「前瞻基礎建設計畫」核定補助「大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」，辦理「瑞興溼地公園」新建工程，預計2023年9月完工，以人工溼地環境營造工法，每日能處理1萬噸水量，有效削減大漢溪水質汙染源。另外，為解決大漢溪中庄、月眉地區兩岸居民通行不便，桃園市政府斥資2億元興建中庄吊橋，採雙塔懸吊式設計，可提供人行、自行車往來，可銜接大漢溪順水左岸的中庄調整池、瑞興溼地公園與右岸月眉休閒農業區、山豬湖生態親水園區等，成為民眾水岸生態旅遊新去處。

香草野園農場開發韭菜海鮮水餃、韭菜青醬等產品打入餐飲市場。 (圖／大溪水與綠休閒農業發展協會、香草野園提供)

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