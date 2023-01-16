別以為新竹只有科學園區，知名作家魚夫曾寫道，「忽然這幾年間來新竹，可以用『驚豔』2字來形容！」近年來，新竹市不僅被媒體評比為全國最幸福的城市，多項公共建設更獲得逾200件國內外重要獎項肯定，邀請大家來趟新竹市，一邊旅行、一邊欣賞優質建築與都市空間！

新竹公園

全台少見位於市中心的大型公園，市府於2017年啟動再生計畫，並對園區內歷史文物進行保存再生及修整現有景觀及機能，打造台灣最具特色的百年風華庭園。有麗池湖畔料亭日式建築的園林之美、孔廟的文化之美、百年老樹的生態之美，還有許多美麗角落，充滿著故事等著大家前來探索。

新竹市立動物園

全台現址最悠久動物園，市府2017年啟動「動物園再生計畫」，並於2019年12月底重新啟用，以友善動物、保留歷史回憶、提倡生命教育為3大核心價值，透過設計打開籠舍、擴大活動空間、恢復棲地生態，提供動物良好棲地，深受親子遊客及年輕族群喜愛。

青草湖

不僅擁有豐富自然景觀資源，也是台語老片《難忘的鳳凰橋》取景地。近年完成清除淤泥、改善水質、修復護岸休憩空間等工程，更整頓全長2公里環湖步道，並邀請水上活動業者回歸，開放SUP立式划槳、天鵝船等水上活動，打造適合全年齡族群休閒遊憩場域。

波光市集

新竹漁港波光市集是全國首座以海浪理念設計的海岸建築，主打「黃金沙灘色系」，採波浪造型透空式建築，更凸顯獨特海岸美感，夜間還有光環境營造，讓絕美地標映照海景。打造開闊整潔的市集環境，木質造型牆外觀簡明清爽，提供民眾兼顧衛生、舒適的消費環境。

新竹市立動物園深受親子及年輕族群喜愛。(圖／新竹市政府行政處)

魚鱗天梯

位於新竹漁港北側，市府製作階梯形消波塊鋪設，兼具防止侵蝕、美觀，民眾造訪可沿海岸漫步，感受新竹漁港海岸風光，更是觀賞落日看海的絕佳網美打卡點。

賞蟹步道

長250公尺，採用獨立基樁設計，並以預鑄工法，積極降低棲地干擾，提供民眾親近濕地觀察底棲生物平台，在步道上能美拍、觀察動物，最容易觀察到的有清白招潮蟹、萬歲大眼蟹、短趾和尚蟹等，運氣好還能看到稀有的化石生物鱟，秋季還能觀察可愛的彈塗魚爬上石頭。

那魯灣文化聚落

新竹市香山區那魯灣村是台灣西海岸唯一阿美族聚落，兩層樓的集會空間，搭配屋頂部落瞭望台、兩層樓高大型溜滑梯，讓人不禁驚呼「可遠眺絕美海岸線好美」，也是孩童的玩樂天堂。

17公里自行車道「南港站」

在不破壞棲地、不驚擾鳥類的前提下，將原有瞭望台重新粉刷成為自然色系的灰黑色、內部則為黃色，形成美麗的反差，也新設自行車停放廣場、無障礙觀景步道，可眺望一望無際的海岸、夕陽、與香山沙丘、香山風力發電站，一次賞遍各種美景。

竹苗自行車道

可一路從竹市景點接往苗栗，不必再繞道西濱道路與高速汽機車並騎。自行車道兩側設置草溝及短草區緩衝、增加照明設備間距，降低對當地環境及生物之影響，同時強化車道周邊植栽，保持原有自然風貌，提供林中日光及綠蔭交錯的不同海岸騎乘體驗。

波光市集夜景好好拍，是熱門打卡點。 (圖／新竹市政府行政處)

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