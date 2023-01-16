玉兔年來巨城 闔家走春滿載而歸

新竹知名地標Big City遠東巨城購物中心打造吃喝玩樂一日生活圈，成為桃竹苗全年齡休閒購物首選，超過700個品牌裡有近4成業績排名全台或桃竹苗前3名，其中近120家餐飲品牌、逾5800個座位全台數一數二，無論何時都是闔家團聚、好友同樂的歡樂城。

7F「黑毛屋」推出四人團圓套餐，特價 4,576 元。 (圖／遠東巨城購物中心提供)

B1完整的Lifestyle

從量販超市、生活雜貨到傢俱家飾輕鬆挑選，伴手禮區各式精緻禮盒是年節送禮最佳選擇，大小型智能家電區提供各種感官購物體驗。1F至3F適合各年齡的潮流服飾、鞋包配件、3C輕奢精品等國際名品超齊全；5F至8F婦嬰童裝、親子藝文、運動娛樂應有盡有。新竹人的灶咖，巨城美食街、主題餐廳台、中、日、韓、港、泰、義式料理各國菜系，還有全台超人氣話題快閃甜點飲品、輕食小吃，盡情享受吃喝玩樂一站購足的樂趣。

大年初一發送紅包

來巨城熱鬧迎兔年，1月22 日大年初一安排祥獅獻瑞，更大方發送588份紅包，搭配氣勢磅礡的戰鼓，全民發發發。 全台最優秀街頭藝術表演者實現夢想的巨城舞台，年初一至初八還有精彩的傳統技藝表演輪番登場，街頭藝術舞立方、足上舞伶、融合現代音樂的花式扯鈴、高超的人體舞大環，以及獲得巨城第五屆街頭藝術節冠軍的驚人軟骨絕技，帶給民眾滿滿視覺饗宴。

超強APP資訊全都包

過年團圓或春遊外出都免擔心，巨城APP結合完整品牌資訊、電子商務、VIP線上申辦、停車折抵功能，以及最即時的餐廳訂位、美食外送、抵用券兌換、線上遊戲等強大服務；全新開站的Big City線上購物，美食餐飲、服飾雜貨、家居家電、美妝保建等，DM精選商品應有盡有，還享有檔期同步優惠。

B1 伴手禮區各式輕食甜點、養生保 健禮盒，是年節送禮最佳選擇。 (圖／遠東巨城購物中心提供)

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