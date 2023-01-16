蘆竹誠聖宮香火鼎盛 武財神帶動經濟發展

清康熙年間徐管生公自福建來台，請關聖帝君隨身以保路程平安，後定居坑口徐家，並將帝君安奉家中，由於帝君神蹟頻頻，為維護地方安寧，便將帝君安奉自宅供村民膜拜，保佑產婦順利產子、指引水源且水質清澈、鑿井有精確地點、降妖除魔保平安等。

不過後因日治時期皇民化運動，為保護帝君免於被毀，村民將帝君四處藏匿，甚至藏在棉被中，直至光復後再度供奉徐海同宅中，供人敬拜沐恩，信徒日增香火鼎盛，建廟工程於民國63年竣工，定名為「誠聖宮」。

具藝術與文化價值

接著即成立帝君會，每年正月13日帝君飛昇之日舉行神尊過火、梨園戲演等活動，沐恩之餘，信徒劇增，遂有建廟之議於民國58年動工、民國63年完工。誠聖宮正殿供奉關聖帝君，右殿供奉觀音佛祖，左殿供奉福德正神，民國89年因屋脊風化、瓦片脫落、金爐龜裂等，前主委劉金川提議動工整修。民國111年由主委劉勝全籌備增設福祿壽斗壇。

桃園市蘆竹誠聖宮主祀關聖帝君，2021年年底為慶祝關聖帝君來台300年、建廟50年，曾舉辦祈安五朝建醮大典。(圖／蘆竹誠聖宮提供)

誠聖宮於民國89年耗資4千多萬、耗時3年修建，並於民國92年修建完畢，廟貌巍峨莊嚴，木雕、結網、石材及雕梁畫棟均巧奪天工，可謂是地方的藝術殿堂，極具文化保存價值。

承載歷史帶動發展

誠聖宮不僅承載歷代祖先披荊斬棘的奮鬥歷史，現在更已成為當地居民的信仰中心，由於武文昌保佑地方文人雅士輩出，許多考生都順利考上理想學校，帝君本身是武財神，轄內工業區有近50家上市上櫃公司，建廟後更帶動蘆竹及大園地區的全面發展，可說是航空城的武財神，更是機場捷運的守護神 ，庇佑地方蓬勃發展。

桃園市蘆竹誠聖宮主祀關聖帝君，2021年年底為慶祝關聖帝君來台300年、建廟50年，曾舉辦祈安五朝建醮大典。(圖／蘆竹誠聖宮提供)

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