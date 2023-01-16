優良視障按摩據點 LINE熱點報你知

隨著休閒、養生風氣提升，越來越多人尋求按摩舒壓，為方便民眾選擇視障按摩，讓視障按摩師成為舒緩壓力、解除疲勞的好幫手，臺中市政府勞工局透過「LINE熱點」服務，建置店家查找相關服務，民眾只要打開手機「LINE熱點」服務，即可輕鬆搜尋所有優良視障按摩據點。

勞工局輔導的優良視障按摩據點有89處，遍及全市23個行政區，為讓更多消費者看到這群默默服務的視障朋友，勞工局與通訊軟體LINE旗下團隊「LINE熱點」合作，讓視障按摩從傳統行銷方式轉型為數位行銷，期望透過社群的功能讓民眾看見視障按摩的亮點。

只要拿出手機，打開「LINE熱點」服務，就可依店家查找技術、定位、距離排序及我的收藏等功能查找優良視障按摩。(圖／臺中市政府勞工局)

隨時隨地 找到舒壓好幫手

勞工局指出，勞工局已將評選為優良視障按摩的據點建置成數位店家在LINE服務頁面，民眾只要拿起手機，藉由「查找技術」、「定位功能」、「距離排序」及「我的收藏」等功能，並打開LINE熱點，就能輕鬆搜尋所有優良視障按摩據點。

臺中市政府勞工局透過「LINE熱點」服務，建置視障按摩店家查找相關服務，民眾一機在手即可輕鬆搜尋。(圖／臺中市政府勞工局)

勞工局表示，專業的視障按摩據點，就像是市民的好鄰居，過年期間無論南來北往長途開車、或是逛街購物，都歡迎民眾多加利用，不僅可以減緩酸痛、舒暢身心，同時也是對視障按摩工作者的肯定，歡迎大家到臺中，讓視障按摩師透過他們專業而純熟的服務，成為您舒緩壓力解除疲勞的好幫手。

(臺中市政府勞工局廣告)