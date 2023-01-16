彰化縣議會 走入民眾日常生活

道路開挖訂罰則 減輕民眾負擔

彰化縣議會修正「彰化縣道路挖掘管理自治條例」秉持「齊挖齊補」整修路面，並增訂罰則，議會關心民生問題，聆聽民意，彰化縣政府於111年11月02日公告修正法規，大大地造福用路人，並保障行的安全。

馬路挖挖補補、坑坑洞洞，不但造成民怨，而且影響交通安全。為了改善缺失彰化縣議會議長謝典林在臨時會提案，要求管線單位必須秉持「齊挖齊補」的原則修補路面，並增定罰則，盼能維護道路品質，保障民眾行的安全。

彰化縣議會與在地舞團合作，以表演藝術開箱議事大廳。 (圖／彰化縣議會提供)

依照現行「彰化縣道路挖掘管理自治條例」，管理機關受理挖掘案件後，應邀集管線機構或相關機關協商辦理，儘量讓同一條道路只挖掘一次，配合管線應接續或同時施工。然而，雖然條例如此規定，但因無相關罰則，所以許多管線施工仍舊錯開，造成道路開挖多次，道路行駛不順暢。

尤其是新建案完成後，五大管線單位，包含電力、電信、自來水、污水、瓦斯等施工作業並無橫向聯繫溝通，造成挖掘道路的時間不一，頻繁的道路開挖讓民眾怨聲載道，施工後導致後續路面不平整，挖路頻繁及坑洞太多等問題，民眾對彰化縣內的道路品質大多不滿意。

議長謝典林認為，每次道路挖補，小則一個人孔蓋，大則整條道路封閉，民眾須臨時改道，對於民眾生活來說相當不便，也因為條例內並無規定罰則，導致雖然規定「道路完工後一定時間內禁止挖掘」，許多管線施工依然照常開挖，讓民眾不勝其擾。

因此，彰化縣議會建議新增罰則外，縣府也須成立單一窗口，在新建案核發建照後，由道路管理機關建立「預先登記制度」統一開挖，同時作業後回填整平，避免不同管線單位重複開挖情形，維護路面品質並降低交通衝擊。彰化縣議會也期盼自治條例修法後能維護道路平整、提升民眾通行品質，更確保民眾生命財產之安全。

用舞蹈與古典樂 開箱議事廳

彰化縣議會是彰化民主政治的搖籃，許多地方機關行政首長或民意代表，都在此起步，更上一層樓；走過70年頭，彰化縣議會作為全縣最高民意機關，除了提供議員完善的問政空間，也持續努力貼近民意，拉近與鄉親的距離。

彰化縣議會發出創舉，與在地出身舞者，旅德17年的「聲舞團」創辦人吳思瑋老師合作，以當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，打開彰化縣議會議事廳大門，讓議事空間與現代舞蹈共同譜寫出獨一無二的議事錄。

「聲舞團」在平日肅穆的辦公空間中打造藝文咖啡廳，在議事廳架起簡約俐落的舞台，夜晚的議會不談政治，改以舞蹈與古典音樂和觀眾交流有關「說話」這件事。結合OPEN HOUSE概念，藉由表演藝術開箱對一般人而言，略帶有距離感的議會殿堂，展開一場獨特交流對話，吸引喜愛藝文的民眾進場欣賞。

議長謝典林說，很高興可以與「聲舞團」合作，完成這個別具創意的構想。議會是民意機關，每一位議員都代表著一部分人民的聲音，議事廳則是民意匯集的所在。在議事廳以音樂和舞蹈演繹溝通對話的過程，和議會「與民眾站在一起」的本質是一致的。因此，當「聲舞團」提出這個想法時，雖然有同事因為擔心觀感問題有些疑慮，但他還是很願意支持藝文工作者的創意，讓議事廳跳脫日常固定的樣子，做出不一樣的改變。

彰化縣議長謝典林（右）以道路頻繁挖補常會引發民怨，在臨時會向縣府提案建議，要求管線單位「齊挖齊補」並增訂罰則 。(圖／彰化縣議會提供)

彰化縣議會位處卦山藝文特區核心，積極營造友善開放空間，並辦理各項藝文和體育活動，讓民意機關走入民眾日常生活。（彰化縣議會廣告）