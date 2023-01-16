美濃葵花艷舞 彩繪大地藝術

「亮點」主軸裝置藝術美濃獨特的藝術文化與地景景觀結合，打造美濃全新感受，讓遊客認識不一樣的美濃，更期盼延續彩繪大地風采讓「花海」風華再現，與在地居民產生共鳴，讓生活增添情味與幸福；另外也能因為來搶拍裝置藝術而來到美濃品嘗夥房美食等，來一趟探索美濃湖挑戰、享受美濃好風情、捕捉熱點裝置藝術活動等。

體驗文化及自助旅遊

美濃秋冬時節適逢「橙蜜香番茄」、「白玉蘿蔔」盛產，亦具備手作藍染、油紙傘、食農教育的特色，期望藉由此次美濃秋冬樂活嘉年華裝置藝術的設置，推廣美濃的文化藝術，民眾可依時間到此探索美濃，並透過裝置藝術了解美濃的食、衣、住、行及特色文化。

美濃獨特的藝術文化與地景景觀結合，打造全新感受。(圖／林雅惠)

浪漫花海即刻噴發 期間限定

美濃區12月到2月份整月有秋冬樂活嘉年華活動，今年農曆春節美濃區規畫31公頃面積花海，為創造景觀視覺效果，特別在5大賞花海專區人氣最旺之德興花區，規劃約0.6公頃「花美情濃 漫飛壽山」氛圍的向日葵花海。

領航員：鍾炳光（美濃區長） 高雄市美濃區湖光山色、客庄景緻和田園之美具有十足吸引力，亮點主軸裝置藝術及光環境廊道，將美濃獨特的藝術文化與地景結合，期盼以多樣且具創意的花田，延續彩繪大地風采，使遊客能感受到最濃厚、最道地的美濃客家風情。(圖／林雅惠)

向日葵浪漫花漾，將美濃花海推上高峰，希望大地藝術、美濃文化及葵花艷舞，能夠招喚年假遊客到美濃體驗農村風情客家風味，盼賞花遊客蹲點駐足陶醉迷魂花香裡，感受蘊藏花草間的美好與感動，進而讓「美美客家人，濃濃客家情」之美濃小鎮魅力更上一籌。（高雄市美濃區公所廣告）