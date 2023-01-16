亞泥生態園區 年節生態教育首選

隨著疫情趨緩，前幾年相當熱門的賞蝶祕境、位於花蓮縣太魯閣國家公園前方台八線公路旁、亞洲水泥花蓮廠對面的亞泥生態園區，重新對外開放，今年過年除了農曆除夕跟初一、初二外，也都開放遊客入園，是年節期間，大小朋友到花蓮觀光旅遊，兼從事生態教育的首選。

有機會邂逅保育級黃裳鳳蝶

在亞泥生態園區，蝴蝶，就是那麼近距離！從園區的入口處，遊客就可以看到大白斑蝶、青斑蝶、小灰蝶出現在人行道上，往花叢裡探蜜；運氣好的時候，還有機會看到保育級的黃裳鳳蝶的蹤跡！

亞泥生態園區，提供竹節蟲生態的教學與觀賞。(圖／亞洲水泥提供)

沿著小路走進園區，遊客可以看到愛玉樹、本土原生種的楊桃樹，再進入昆蟲界的偽裝大師「竹節蟲館」。亞泥搜集國內外竹節蟲品種飼養，以「竹節蟲百科教室」的形式，提供竹節蟲生態的教學與觀賞。

600坪大網室為蝴蝶避天敵

穿越竹節蟲館，就可以循著路徑來到600坪大的蝴蝶網室。亞泥生態園區保護育養了36種蝴蝶。為了給這群蝴蝶嬌客一個安穩繁衍的長久居所，亞泥特地建造兩座網室型態的蝴蝶採種室、蝴蝶園區，以長穗木、澤蘭、馬纓丹等蜜源植物，搭配高矮層次的林木、水池造景，是一座美麗的溫室公園，讓牠們在不受天敵威脅下成長、生育。

蝴蝶，竹節蟲，加上原生植物園區，在亞泥生態園區，蜂蝶蟲鳥、花草樹木都被善加照顧，遊人也可以享受森林浴的生態小旅行，領略大地的生息，別有一番觸心的感動。

亞泥生態園區，重新對外開放，適合大小朋友遊覽。(圖／亞洲水泥提供)

▲開車：

從台北經台九線蘇花改往花蓮方向至新城轉台八線往太魯閣方向；從花蓮走台八線往太魯閣方向，看到亞泥花蓮廠即抵達(就在正對面)。

▲火車：從新城站下車轉計程車至亞泥花蓮廠。