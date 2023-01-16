探索東海岸8大區 享受不一樣的旅程

長濱觀雙浪 秀姑巒體驗鐵人三項

5月7日—長濱雙浪金剛馬拉松：路線行經八仙洞、長虹橋、靜浦部落，最大亮點路段「金剛大道」，在跑者馳騁時同時飽覽兩旁的稻浪與遼闊大平洋的海浪，「雙浪」交織的壯麗景觀，帶來與眾不同的馬拉松體驗。

6月4日—秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽： 全國唯一可以讓選手們「一箭三鵰」同時參加泛舟、路跑、單車挑戰的鐵人三項競賽活動，讓不會游泳的旱鴨子也能參加，此外，新增泛舟組競賽，提供選手不同選擇，歡迎大家一起來挑戰。

秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽，選手可以「一箭三鵰」。(圖／交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處)

台東公園騎鐵馬 月光海賞音

112全年—馬到成功168：以自行車從台東森林公園「馬」亨亨大道，沿著台11線騎著鐵馬奔向「成功」鎮。遊程整合東海岸線上的食、宿、遊、購、行，包含戶外野炊、原住民風味餐、無敵海景下午茶及在地小吃等，月月出團，滿足消費者嚮往輕騎漫遊的旅遊品質。

112全年—東海岸大地藝術節/月光海音樂會/藝文平台串聯：邀請藝術家沿台11線駐地創作，呈現東海岸獨特生活美學；而名列台灣七大音樂會節的「月光．海音樂會」搭配東海岸獨有的月光海，加上環保手作創藝市集，成為全台最令人嚮往的藝文活動。

領航員：林維玲 （東部海岸國家風景區管理處處長） 迎接2023年，東管處以「探索東海岸」為主要概念，發展跳浪洄瀾風、雙濱生活趣、秀姑巒大河戀、成功人．事、東河大風吹、富岡港港好、悠遊南迴、綠島天堂島嶼8大區域品牌，期盼每位旅人到來東海岸享受不一樣的旅程。(圖／交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處)

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