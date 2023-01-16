雲林蕃薯社區 參加社區PK賽打造狀元村

位於雲林縣水林鄉的蕃薯社區是一個純樸鄉村，水林鄉蕃薯厝雖然只是個小鄉村，卻是全國考取司法官比例最高的鄉鎮，近年來，有20多位司法人員在職，包括法官、檢察官、律師，當地還「出產」了50多位醫生，堪稱「代代出狀元」的神奇村落。

蕃薯寮媽元宵夜巡遶境

由於產業結構改變，村落青年人口逐漸外流，造成鄉村高齡化現象，村民藉著「蕃薯寮媽元宵夜巡遶境」文化慶典，許多旅外鄉親在元宵節特地返鄉參與，祈求一整年的庇祐，成為連結在地鄉親與旅外鄉親的一個重要活動。

蕃薯社區的「蕃薯圖書室」榮獲2021建築園冶獎。(圖／雲林縣政府城鄉發展處提供)

蕃薯社區發展協會經過吳世明理事長帶領社區幹部及熱心社區志工還有眾多旅外關心故鄉發展的傑出前輩，秉持熱愛鄉土的情懷，默默為蕃薯厝挹注有利地方發展的資源，不畏辛苦扎根雲林縣社區規劃師的種子，從早期的社區「蕃薯客棧」、「蕃薯圖書室」、「狀元咖啡園」扔央A透過現有雲林縣社區規畫師輔導計畫組織人力培訓，整合既有的資源，進一步規畫具社區特色的全齡友善場域，改善農村生活與環境。吳理事長更因此榮獲2021全國城鄉魅力大賞特別貢獻賞！

旅外鄉親加入社區規劃師行列

領航員：張麗善（雲林縣長） 雲林縣是全台灣通過農再社區數最多的縣份，社區發展協會在農村社會扮演重要角色，縣府跨局處與社區發展協會互相聯繫推展各項業務，一年一度的社區PK賽更是社區間互相觀摩、彼此交流的機會，這幾年雲林縣社區對外比賽屢獲佳績，包括城鄉魅力大賞、建築園冶獎等，感謝所有社區共同努力打造宜居環境。(圖／雲林縣政府城鄉發展處提供)

蕃薯社區在參與社區PK賽的過程中累積不少地方特色，如：憨吉客棧、蕃薯圖書室、狀元咖啡園，難得的是透過發掘老舊建築、改善窳陋空間，啟發社區居民共同參與的動機，也成為回流青年深入了解家鄉的最佳途徑。（雲林縣政府廣告）