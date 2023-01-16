揮別舊歲，喜迎金兔，一年之計就該從吃好物、做好事開展，讓彰化縣庇護工場幫您一次滿足多種願望，多種款待家人般心意的年味伴手禮，是您最「大心」的好選擇，歡迎預購喔!

彰化縣目前有7家庇護工場，除驛站庇護工場及心騰數位流通庇護工場是由企業設立外，其餘5家-社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍工場、財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會附設慈恩庇護休閒農場、社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會附設肯納兒烘焙坊、彰化縣陽光弱勢團體關懷協會附設愛心機車美容工場以及加點愛庇護工場，於春節期間推出許多優質產品。

庇護員工 為消費者努力的每份心力

伯立歐推出玉兔迎春福袋。(圖／彰化縣政府勞工處)

愛加倍工場的自創品牌「STILL」咖啡，庇護員工手工挑豆，為了讓大家品嚐新鮮，健康的咖啡，從原豆開始，選豆、烘焙、研磨、分裝ㄕ陬蛦葝硊R加倍庇護員工的一份心力。慈恩庇護休閒農場為彰化縣第一個以智能、精神障礙者就業為主的農場，主打自家種植之無毒蔬果，過年推出開運年菜套餐及菜頭粿，歡迎大家來品嚐。肯納兒烘焙坊年節主推鳳梨酥、手工餅乾、南棗核桃糕、南瓜子酥糖及夏威夷豆塔，相較市售南棗核桃糕，肯納兒烘焙坊重視現代人養生需求，特別調整甜度與硬度，一口咬下的同時滿滿核桃香迅速在舌尖擴散開來，佐上棗泥天然香氣層次豐富；夏威夷豆塔則嚴選了夏威夷豆、核桃及酸甜的紅寶石蔓越莓搭配酥脆金黃塔皮，美味地令人無法抗拒。伴手禮準備好了，另忘記愛車也需「換新裝」，把愛車放心交給愛心機車美容工場及加點愛庇護工場保證讓您的愛車煥然一新。

十分的真誠、專注的心 感謝民眾的支持

彰化縣「庇護工場」是提供庇護員工長期就業支持的場所，這些庇護員工們，雖然在產品製作或服務上可能做得不夠快，但是他們都是用十分真誠、專注的心在努力，邀請社會大眾以實際購買給予鼓勵。感謝您的支持，帶給庇護員工滿滿的動力與堅持的勇氣。

領航員：王惠美（彰化縣長）彰化縣庇護工場是提供庇護員工長期就業支持的場所，他們每天用真誠、專注的心在努力，請以實際購買給予鼓勵！感謝您的支持，帶給庇護員工滿滿的動力與堅持的勇氣。(圖／彰化縣政府勞工處)

（彰化縣政府勞工處廣告）