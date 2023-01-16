某個周末下午，協會社工接到個案阿雄的電話，阿雄在電話中緊張的表示，媽媽住院了，下周可能要動手術。社工問他，媽媽什麼原因住院？為什麼要動手術呢？

阿雄說，媽媽有糖尿病，半年前左腳掌逐漸發黑，最近發現腳底潰瘍了，她才去看醫生，醫生說可能需要截肢，媽媽住院前交代要通知安得烈的哥哥、姊姊，她可能需要幫助。

社工接完電話後立即回報我有關阿雄媽媽住院的事情，並且說明阿雄家目前的困難與需要協助的事項，我當下決定和社工周一親自跑一趟醫院探望阿雄的媽媽。

阿雄是我二○一六年七月一日到安得烈慈善協會服務後，讓我留下深刻印象的其中一個弱勢家庭的孩子。那次家訪是在中秋節過後，我在一位牧師的陪同下探訪阿雄的家人。

阿雄的媽媽罹患糖尿病多年了，由於併發了代謝性白內障，導致兩眼視力模糊，尤以左眼最為嚴重。阿雄的爸爸則是身心障礙者，狀況時好時壞，因此家庭的經濟，除了依賴有限的低收入戶補助外，剩下的重擔就落在媽媽的身上。阿雄媽媽因為三個孩子還小及自己的身體健康因素，無法外出工作，只能在家裡做手工代工，每天辛苦的完成一千組手工品，僅能獲得工資四百元，由於手工品耗費眼力，造成她的視力模糊問題更加嚴重。

家訪前，牧師特別稱讚阿雄的孝順與體貼。她說，中秋節的傍晚，她邀請周邊社區的孩子到教會烤肉，阿雄和他的弟弟、妹妹都被邀請參加。

當大家陸續烤好食材之後，她看到阿雄拿了一個塑膠盤，夾了香腸、豬肉片、黑輪、豆乾等，然後怯生生的來到牧師面前，問道：是否可以帶一盤烤好的食物回家？

牧師好奇的問阿雄，大家都在現場邊烤邊吃，為什麼他要帶一盤回家呢？阿雄說，因為爸爸媽媽沒有機會吃到這些烤得香噴噴的東西，因此，想要帶一些回家，給他們享用。牧師聽完，當場紅了眼眶，她沒有想到，一個才讀小學四年級的孩子竟然如此孝順和懂事，而且很有禮貌的徵詢牧師的同意！牧師特別交代教會的幹事準備了兩個餐盒，裝滿烤熟的食物，請阿雄帶回家。牧師說，她至今無法忘記阿雄臉上綻放如同天使般的笑容。

那天我們到阿雄家探訪時，他和弟弟、妹妹正在幫媽媽用細線穿串手工品，阿雄和弟弟較為木納，話不多，幾乎是一問一答，倒是妹妹顯得活潑多了。妹妹說，他們是媽媽的眼睛，幫忙媽媽做很多事情，放學後或是假日期間幫媽媽做的手工品鑽孔穿線，媽媽才可以早點收工休息。

我稱讚媽媽，把三個孩子教養得如此有禮貌，並且懂事。媽媽說，她雖然家境貧窮，但一向家教嚴格，她教導孩子們「人窮志不能窮」，窮人的孩子更要有上進心、責任心，並且具備良好的品格與正確的觀念，未來才有機會翻身；雖然三個孩子的成績普通，但是人品絕對沒有問題。阿雄媽媽對於子女的教養，顛覆了許多人對於弱勢家庭子女品格、行為教育的刻板印象。

周一的上午，我和社工搭乘高鐵南下到醫院探望這位媽媽，了解她的病情及後續醫療作為之後，我勸阿雄的媽媽，三個孩子還小，她應該注意自己的身體，健康出了問題，就應該早點就醫，怎麼會拖到要截肢了才看醫生呢？

媽媽說，她不是不顧惜自己的身體，實在是因為鄉下地方交通不便，跑一趟醫院要花很多時間，如果要省時間，就得搭乘計程車，花費的交通費更多，她因為無法兩全其美，乾脆就先拖延一段時間，沒想到會變得如此嚴重。雖然這位媽媽的理由，讓人無法接受，但是她講的卻是事實，這也是許多偏鄉弱勢家庭的寫照啊。

看完阿雄的媽媽，我們再和醫院的社工進行對談、了解醫院可以申請的補助項目，至於不足的部分由協會提供協助，協會希望幫助這位媽媽順利完成手術，能夠盡快康復回到家中，畢竟三個孩子需要媽媽的照顧。

十天之後，阿雄的媽媽出院了。先前主治醫師知道媽媽的家況，因此格外細心謹慎的進行手術，但因為她患有糖尿病，復原較慢，因此多住了幾天的醫院。

阿雄媽媽回家之後，特別打了通電話到協會，謝謝協會在她最困難的時候伸出援手幫助她度過難關。我則鼓勵她安心靜養，尤其是糖尿病患者在手術後的照護很重要，提醒她注意傷口是否有癒合不良的狀況，尤其手術的傷口需要仔細觀察是否有發炎變化或滲出的任何徵象，同時也要注意改善血液循環。

阿雄的孝心讓我想到十六年前南投竹山「一碗麵」的故事，當年接受幫助的五個姊弟，他們比同年齡的孩子多了一份不畏困難的勇氣、自信及孝心。雖然阿雄的家庭目前仍然存在著困難，但是媽媽和三個孩子都具有正確的觀念和正向的態度，我相信他們一定可以克服逆境，打造幸福的未來。

（本文摘自《有溫度的人》／麥田出版）

【內容簡介】無私奉獻、大愛助人

台灣史上最強國防部發言人、安得烈慈善協會執行長

羅紹和 第一本至情感人的生命自剖與慈善分享

每個孩子，你要給他一個希望，人就是這樣子，當你有希望的時候，你活在希望裡面，

就像在暗室裡面你看到一盞亮光，你就會朝著那個亮光前行。

我曾經對我的父親、母親有許多的不諒解，對我的成長背景和家境有諸多的遺憾和自卑，但換個角度思考，我所面對的挑戰，我所經歷的不幸，讓我更知道如何去幫助處在困境中的人們，到頭來成為我的祝福，也成為別人的祝福。我們每一個人的人生何嘗不是如此！

二○一一年三月一日我接任軍事發言人，同年六月二十六日晉升少將。晉升將軍那一天，我告訴自己，一生中的恩人貴人太多，我無法一一回報，唯一能做的事情就是盡早可以退伍，將我的餘生奉獻給社會上的弱勢家庭，幫助他（她）們也能度過困境。 ——羅紹和

【作者簡介】羅紹和

國防大學新聞系、新聞研究所畢業，曾經是一名職業軍人，在軍中服務三十年餘，歷練過排長、連輔導長、營輔導長、漢聲廣播電台台長、國防部發言人室主任、新聞處處長、軍事發言人等職務，現服務於安得烈慈善協會（食物銀行），從事台灣弱勢家庭15歲以下兒少及65歲以上的長者的關懷援助工作。

出生於貧困弱勢、高風險的家庭，老兵身分的父親因八二三砲戰受傷而有酗酒的問題，並且患有精神疾病，父親長期家暴造成母親二次離家出走，也導致羅紹和和弟弟曾經被安置在孤兒院、寄養家庭。

沒有良好的家世背景，因此格外努力，曾經獲選為莒光楷模、國軍楷模、國軍模範團體主管等殊榮。擔任國防部發言人期間，創立「臉書粉絲專頁」，開創國軍網路行銷與網路危機處理作為；積極推動國防政策行銷、形象塑建及重大危機事件處理教育。善長於運用有限的廣告預算，創造良好的宣傳效果，曾多次與國際知名媒體《國家地理頻道》、《探索頻道》、美國《歷史頻道》合作拍攝紀錄片，獲得正面的評價。被稱為具有創新思維與行銷觀念的軍事發言人，亦被譽為史上最強的軍事發言人。

在軍旅生涯中，因著優異的表現，屢屢受到長官的重用，卻在前途被各界看好之際，堅持提前退伍。是什麼樣的感動讓他從一個蒙福的人成為祝福人的人？他的故事，值得我們細細品味。