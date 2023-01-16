受到供應鏈庫存去化持續，目前多數上市櫃公司對於二三年展望都保守看待，不過還是有少部分的企業在逆境下能夠逆勢成長。

受到終端需求疲弱，供應鏈庫存調整持續，二○二二年台股上市櫃公司十二月營收合計三．五二兆元，月增三．四％，年減十三．二％，連續二二個月維持三兆元以上水準，累計全年營收達四三．○七兆元，年增五．二％，連續兩年超過四○兆元。面對二三年展望，目前幾乎所有公司都保守看待，但還是有少部分的企業在二三年逆境下能夠逆勢成長。

元太發表新款電子紙技術

電子紙大廠元太在美國消費電子展（Consumer Electronics Show; CES 2023）上與車廠ＢＭＷ展示了新款概念車i Vision Dee，顏色轉換一口氣從二二年推出的iX Flow黑白兩色，升級至八種顏色選擇，為未來汽車市場再添想像空間。另外，也攜手聯想推出可旋轉的雙螢幕筆電，一面是十三．三吋OLED螢幕，另一面是十二吋彩色電子紙螢幕，具有觸控和手寫功能。

i Vision Dee車身是採用元太最新可變色電子紙薄膜E Ink Prism 3，透過色彩變換及結合圖樣設計，可望創造更豐富、動態的顯示表面。其實，E Ink Prism 3不單只是應用在汽車上，還可應用在家電、零售、消費性電子產品、建築外觀裝飾、工業產品等，堅固耐用與軟性可變色電子紙，可讓製造商與設計師任意塑形，並整合在廣泛多元的素材上，且該產品的低耗電特性，可透過電池或是再生能源驅動，無須再配置電源插座供電驅動。

雖然電子紙在汽車上的應用還沒開始貢獻營收，目前營收來源仍在電子閱讀器、電子標籤及看板等，營收占比分別為四○．九％與五九．一％。二二年受到消費性電子需求走弱，電子閱讀器銷售不佳，不過電子貨架標籤卻不受景氣影響，需求維持強勁，元太第四季營收八五．四三億元，季增五．四二％，年增二六．二四％，仍創近年單季新高。

過去三年來，全球受到新冠疫情期間影響到零售物流人力調度，電子貨架標籤（ＥＳＬ）可以即時反映售價，無須運用人力更換標籤價格，刺激零售物流安裝意願，目前歐美已有多家大型量販業者導入，以全球ＥＳＬ市場胃納量六○億片來看，目前滲透率只有十五％左右。

為因應市場需求，元太先前宣布在新竹舊廠新增的四條產線，其中三條已在二二年第二季加入營運，法人預期第四條將在二三年上半年量產，此外，新竹新廠預計在二三年底完工，將可再新增兩條產線，有利元太中長期營運表現。（全文未完）

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