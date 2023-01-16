【新北市訊】「2023新北燈會」將於1月26日至2月12日於全台最大共融堤坡特色滑梯的熊猴森樂園盛大舉辦，將會場打造為遊樂園，規劃八大主題燈區及五大展演活動，並邀請日本9縣市參展、陳亞蘭與高爾宣等重磅藝人及國際級表演團隊輪番演出，邀請大家一起來新北燈會賞花燈、看表演。

新北燈會迎賓入口。（圖／新北市政府民政局提供）

新北燈會自2018年起已舉辦4屆，除2021年因疫情停辦外，每年皆吸引逾百萬人次參觀，廣受好評。今年燈會「兔來運轉熊猴森」以遊樂園為主題，主燈「太空兔」搭乘飛碟高8米，可隨音樂及燈光流轉，還有各種造型萌兔穿梭會場帶來歡樂，歡迎闔家來賞燈同樂。

八大燈區美照拍好拍滿 國際燈區首邀東京都參展

2023新北燈會將於1月26日晚間7點開幕點燈，特別邀請陳亞蘭及高爾宣等重磅藝人輪番演出。八大主題燈區，包括「主燈區」整點秀、融入光環境的「迎賓燈區」、以新北意象打造的「育樂後花園」、濃濃年味的「開運萬事屋」、互動的「搗蛋樂園」、偽出國風的「國際燈區」、樂園等級的「花車燈區」及網美拍照熱點的「彩繪燈廊」，每區都相當精彩。

東京知名懷舊景點與新潮景點的布幕，正中央的TOKYO會隨著燈光投射變化，展現東京多元的都市魅力。（圖／新北市政府民政局提供）

其中，「國際燈區」首次邀請到日本東京都作品「古今相映」參展，以神社鳥居為發想，柱體懸掛藍白燈籠，以及印有東京知名懷舊景點與新潮景點的布幕，正中央的TOKYO會隨著燈光投射變化，展現東京多元的都市魅力。

另國際知名建築大師隈研吾，以北海道大雪山自然景觀為主題，將北海道第一高峰「旭岳」融入於作品當中，此外，還有大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、宮城縣、秋田縣大仙市等9個縣市，以及來自JR東日本飯店的睡魔花燈，濃濃東洋風情一秒偽出國。

八大燈會萌兔穿梭會場 每週驚喜人偶見面會及國際級藝文表演

「育樂後花園」燈區設計四本大型立體書，搭配新北知名親子景點，讓市民走讀新北；「開運萬事通」燈區有兔兔帶大家求好籤、開好運，心想事成擲聖杯；「搗蛋樂園」區還有馬戲團、飛天鞦韆等最受親子喜愛燈組，大小朋友還可以玩踩踏地燈發亮及發出樂音，或和拍拍兔玩自拍，還有先嗇宮也展出「嫦娥奔月」月兔搗藥燈組，帶給民眾全新的元宵體驗。

國際級藝文表演身聲劇場。（圖／新北市政府民政局提供）

為期18天的新北燈會，每週還將開箱驚喜人偶見面會，有巧虎、好想兔、MOMO親子唱跳及企鵝家族人偶，並有國際級藝文表演身聲劇場、舞工廠踢踏舞團、馬戲之門及媲美知名樂園等級的花車巡遊等，讓大小朋友驚喜不斷。

除了燈區漂亮、好拍，現場並有開運市集，包含文創、傳統美食及胖卡車等，合作攤位「手信坊」還特別佈置日式風情展售和菓子。此外，假日另推出原民文化手作體驗，以及在地生產的小農市集；每周六、日及年節期間加更碼自拍相片汽球活動，每日限量150份。相關「2023新北燈會」資訊，歡迎上民政局網站查詢。

新北小提燈「好運兔」推出2款造型，長長耳朵加上圓滿身形，可愛又療癒。（圖／新北市政府民政局提供）

新北「好運兔」小提燈1月29日新北燈會現場首發

今年新北小提燈「好運兔」推出2款造型，長長耳朵加上圓滿身形，可愛又療癒。由於兔子有多子多孫之意，特別於提帶設計兔子拿著金鏟子(緊產子)，本體並繪有小兔跳躍及幸運草圖案，另特別版「開運兔寶寶」手持金鏟子「鏟（凸）錢進來」，祝福大家好運(好孕)、財氣滿滿外，也延續以現有手機、手電筒等各式燈具做為光源，兼顧環保及傳統。

新北好運兔小提燈，不僅是提燈還可當兔帽，抽拉前腳，兔子的耳朵就會搖，還能玩拔蘿蔔，象徵「拔得頭籌 兔年好彩頭」。（圖／新北市政府民政局提供）

玩法多樣的新北好運兔小提燈，不僅是提燈還可當兔帽，抽拉前腳，兔子的耳朵就會前後搖擺動起來，還可成為手拉車、投石器、蹺蹺板，更能玩拔蘿蔔，象徵「拔得頭籌 兔年好彩頭」，讓人愛不釋手。

新北好運兔小提燈將在大年初八(1月29日)於新北燈會現場首發，現場還有組裝教學及限量空白小提燈供民眾彩繪。各區公所預計於2月3日、4日多點、多時段方式陸續發放，無法現場領取者，也可於1月29日起，至民政局官網下載小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，闔家手作共享親子時光。（新北市政府民政局廣告）