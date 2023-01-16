拜登政府加強對大陸半導體打擊之際，也不忘深化與非洲各國的關係，以抗衡大陸在該地區日益成長的影響力。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）未來兩周將走訪非洲塞內加爾、尚比亞和南非，預計與當地政府討論能源、食品安全、基礎設施鄒等問題。

路透社報導，現年76歲的葉倫，是拜登政府首位出訪非洲的官員。此行旨在強化與非洲的關係，因為後者一直是大陸貿易和投資重點，大陸與非洲的貿易已經達到美國的四倍之多，主要以提供比西方更便宜的貸款增加吸引力。

拜登去年12月承諾全力投資非洲的未來，宣布投資逾150億美元與非洲發展雙邊貿易與投資。美國財政部官員透露，葉倫此行將會晤非洲三國的政府與私營部門官員，預計會議聚焦能源、食安、債務問題及基礎建設投資，並於非洲聯盟現任輪值主席國塞內加爾，會晤聯盟主席薩爾（Macky Sall）。

一名財政部官員表示，「我們相信非洲的成長，會成為全球未來幾十年的主要成長動能，投資非洲的美企將創造中產階級的工作機會，以及拓展新市場及客戶」。

此外，報導指出，北京提供非洲比西方更便宜的貸款，其中還包括一些抵押品要求及不透明的條款，專家透露，尚比亞等部分非洲國家，正在尋找大陸貸款的替代方案。

一名美國高官告訴路透社，華府計畫提供非洲國家比大陸更加可持續性的選擇，尤其是在基礎建設、數位轉型和氣候變化等領域。