星座專家唐綺陽分析1／16~1／29星座運勢，本周金星在水瓶座，雖然鼓勵顛覆及求新求變，不過由於摩羯能量仍強，加上水星逆行在摩羯，自然而然更趨向懷舊及守護傳統，在創新和守舊之間互相結合。
水星周三恢復順行，對專業領域的求知欲高並仰賴專業需求，這樣的狀況將持續至2月；周五太陽進入水瓶，年節活動多，記得要留意交通安全。緊接著天王星順行，大家能充分感受到能量的轉折，過去的束縛感得以解放；當27日金星進入雙魚後，可以稍微鬆懈、好好休養生息。
星象影響：金星水瓶、水星恢復順行、太陽進水瓶、天王星順行、金星進雙魚。
【累的：處女、天蠍、射手、雙魚】
處女：工作雖累卻做得不錯，感情要避免情緒言語
天蠍：抱著佛心過年，感情不抱期待就有收穫
射手：過年期間把自己捐出去，感情可找到真命天子
雙魚：到處忙碌團團轉，桃花有點難配合
【穩的：牡羊、巨蟹、獅子、天秤】
牡羊：事業上遇強則強，感情上別太自我
巨蟹：帶著願景攻城掠地，感情希望另一半跟上
獅子：工作可放鬆點，感情態度請稍微修正
天秤：工作需調配平衡，感情有選擇困難
【讚的：金牛、雙子、摩羯、水瓶】
金牛：有行動力須注意言行，感情上要浪漫點
雙子：人緣好、心情好，桃花機會多
摩羯：有機會出國、趴趴走，感情上關注想法不同者
水瓶：新氣象展開、貴人多，感情要主動積極
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