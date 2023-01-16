侯友宜去年底高票連任新北市長，為目前藍營最強諸侯，也是國民黨問鼎2024最熱門的人選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉15日就表示，「春節以後各黨就去做一個民調就好，我保證，老百姓不會認為這是落跑，因為這都是第二任了」，引發討論。

關於2024年總統大選，台灣民意基金會15日發表了即時民調，詢問「國民黨內目前傳出有意參選的人不少，包括朱立倫、侯友宜、趙少康和郭台銘。這四個人當中，您比較希望誰出線？」結果發現：7.9％支持朱立倫，36.7％支持侯友宜，4％支持趙少康，28.6％支持郭台銘，另有19.4％表示沒意見，3.4％不知道或拒答。

對此，在15日的網路節目《董事長開講》中，對於侯友宜去參選2024總統，是否會成為落跑市長，吳子嘉認為，「非常簡單，春節以後，各黨就去做一個民調就好，問全台灣的人說侯友宜去選總統是不是落跑，就這麼簡單」，吳子嘉更保證，「甚至再加一個盧秀燕，兩個一起選，看『侯盧配』算不算落跑，我跟你保證，老百姓不會認為這是落跑，因為這都是第二任了」。