12日晚間民進黨立委高嘉瑜出席民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會，卻遭綠營支持者狂嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢。對此，台北市議員王世堅也表示，不要去為難高嘉瑜，要來弄就弄我，要大小聲我也不怕，同時也有民進黨基層黨員直喊要開除台北市議員王世堅、立委高嘉瑜的黨籍。而最近有一份最新的民調指出，對於誰是民進黨的最大戰犯，有93％的民眾認為是「民進黨自己的所作所為」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》15日對於「你覺得誰是民進黨戰犯？」進行了網路民調，截至15日23時，已有5萬人進行投票，有93％的民眾認為是「民進黨自己的所作所為」、有3％的民眾認為是「高嘉瑜」、有2％的民眾認為是「郭正亮」、有1％的民眾認為是「王世堅」、另有1％的民眾認為是「何志偉」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「等下野就沒有戰犯了，因為每個人都是了」、「一個比貪污還貪的黨，容不下異己」、「通常側翼戰犯都會指責別人是戰犯！」、「一個悖離民意，令人唾棄的政黨」、「笑死，一面倒」、「居然還有人覺得『煎尾吳郭魚』是戰犯，真令人無言！」。