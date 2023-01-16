2022九合一選舉綠營慘敗，各界檢討聲浪矛頭指向閣揆蘇貞昌，但蘇貞昌竟說「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」引發熱議。媒體人謝寒冰15日在《新聞大白話》節目強調，明朝亡國之君崇禎曾說，「吾非亡國之君，汝皆亡國之臣」，把自己的責任推得一乾二淨，這一點跟總統蔡英文還真的挺像的。但崇禎雖然做了很多錯誤決定，畢竟是一個蠻勤政的皇帝，如果拿蔡英文比崇禎，崇禎可能會彈起來。

「我們的行政院長滿腦袋都是中國的典故，他是不是也是中共同路人？」謝寒冰表示，你要去引中國典故也就算了，還引錯，誰告訴你袁崇煥不死的話，清兵就無法入關？袁崇煥是死在哪裡？死在北京！那時是因為清兵已經打到北京城下了。事實上袁崇煥在世的時候，清兵已經入關好幾次了，「你到底有沒有念過書啊？什麼都不懂就在那麼亂引！」

謝寒冰說，那蘇貞昌引這句是幹什麼？他是要告訴蔡英文：妳不要自毀長城！我現在還能幫妳擋著，能幫妳擋著賴清德，妳把我幹掉之後就沒了，賴清德這個清兵就要入關了！他要講的是這個，雖然典故錯了。

「但是我必須講，崇禎到底是不是昏君，其實歷史上非常有爭議！」謝寒冰指出，崇禎勤不勤政？他其實蠻勤政的；他有沒有做錯誤決定？他做了很多錯誤決定。尤其是他最後的這段遺言「吾非亡國之君，汝皆亡國之臣。」這句話是把自己的責任全部推得一乾二淨，跟蔡英文還真的挺像的。

謝寒冰強調，看最近檢討會，其實全世界都知道，民進黨搞成這樣都是蔡英文幹的，可是檢討會有沒有提到蔡英文一個字過？沒半個人提！所以從某方面來講，蔡英文還真的有一點像崇禎，「不過說真的，拿蔡英文比崇禎，崇禎可能都快要彈起來了！」