副總統賴清德同額競選民進黨主席，15日投票結果順利當選。國民黨台北市議員徐巧芯在《週末大爆卦》節目強調，賴清德一系列作為都在擔心自己能不能從2024的黨內初選順利出線，包括蘇貞昌、鄭文燦、陳建仁等可能的對手，入主黨中央的大將，都是要幫他掃除蘇蔡體制的路障。

「對賴清德來說，最嚴峻的考驗並不是他選上這個黨主席。」徐巧芯表示，選上黨主席對他來說輕而易舉，投票率就算偏低好了，過沒多久大家也忘記這件事情。但英系已經完全讓他放下戒心了嗎？「我覺得是沒有的！」

徐巧芯提到，包括蘇貞昌，如果他從閣揆的位子卸任下來，會不會投入2024總統大選？蘇貞昌他可能是想選總統的！到目前為止他也沒有說過他不選總統。所以當他沒有了行政院長這個位子的時候，最近這麼多人在給他送暖，包括自己的女兒，包括一些綠營的立委，甚至藉由炎上王世堅跟高嘉瑜的事件，其實就是在行保護蘇貞昌之實。如果蘇貞昌也去選總統，等於變成是賴清德的對手。

徐巧芯指出，賴清德如果在很多黨務改革的項目上沒有做好，他可能會自己消耗自己，所以未必他今天掌握了黨機器，就等於他拿到了總統大選的門票。所以他現在一系列的作為，都是在擔心自己，能不能從2024自己的黨內初選能夠順利出線。

「萬一沒有出現，那他前面玩了這麼久、玩了這麼多年，都白玩了嘛！」徐巧芯強調，所以他最擔心的是這件事。從民進黨未來黨內人事可以看到，包含像林鶴明的離開，因為他是負責網路如PTT的部分，會不會說賴清德對他們是不信任？因為過去2019可能就是你們這群人在攻擊我。

徐巧芯還提到，看起來像正國會跟新系，看起來都要入主到民進黨的中央了，包括許立明跟周威佑。新潮流以前是採狼群的策略，就是只做老二、不做老大，可是在賴清德的時代，似乎他們已經要改變這樣的觀念，包括段宜康出來說要掃除黑金，都是在幫賴清德掃除蘇蔡體制的路障。

徐巧芯說，所以賴清德現在最擔心的事情是，會不會有除了他自己之外，包括蘇貞昌、鄭文燦跟陳建仁，成為他2024年選總統的路障！