副總統賴清德參選民進黨主席，近日勤跑全台傾聽基層聲音。媒體人張禹宣指出，賴清德鋪墊已久的壓軸大戲－台南，從幾週前便敲鑼打鼓，浩浩蕩蕩宣示出兵黑金，在當天按劇本唱出了重頭戲，從市長到議員一一唱名，看似魄力的率眾道歉。骨子裡卻處處在替自己人的黑金開脫護航，批鬥指正的反而是點出問題的正國會，還冷眼旁觀暗諷高嘉瑜，直酸賴清德一怒衝冠但護的卻是黑金，所謂改革之路，變的只有掌舵之人。

「道歉，不是因為台南有黑金，是因為黨內互相指責黑金。」張禹宣今(15日)在臉書發文表示，賴清德開頭霸氣的主張「若有違法該辦就辦」，隨後卻立刻用極其荒謬的論述，「市長、立委、議員咖稱有幾支毛，市民都很清楚，哪有什麼條件談黑金？」字字句句都在黑金護航開脫。

「若有違法該辦就辦，那又何來的沒條件談黑金？」張禹宣質疑，自相矛盾的兩句話，原來賴清德憤怒的，不是黑金的所作所為，而是自家人不該吃了誠實豆沙包。說穿了，還是在清算黨內異己。震怒的背後，賴清德卻是把矛頭指向黨內，揭露真相的正國會，怪罪是因為他們互相攻擊才讓台南受傷。

張禹宣指出，當賴清德主張「幾支毛都知道」，澄清黨內絕無黑金。卻心虛的讓邱莉莉與林志展等涉案交保的人士，以停權為由迴避。當賴清德主張沒條件談黑金，卻不提從爐渣案、光電案到88槍擊案的罪證歷歷，涉嫌重大的前中執委郭再欽等6人已遭羈押。

張禹宣強調，更為丟臉的是，賄選案中涉嫌重大，甚至廣泛牽連台南四大案，已遭羈押的角頭林士傑之女，林依婷卻仍光明正大地坐在台下，賴清德卻不敢動其半根毫毛，反倒極力護航黑金，只敢拿吹哨者開刀。

張禹宣直言，從冷眼旁觀暗諷高嘉瑜，棒打子弟兵給群眾洩憤，到台南案的假震怒真護航，賴清德的改革之路，變的不是航向、只有掌舵之人。