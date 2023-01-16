【愛傳媒簡秀枝專欄】酷好大自然的柯麟晏（1993 -），以水墨革新理念及筆法，還以大地山水新容顏。

出生新北市，是台北國立師範大學的高材生，在台師大完成了學士、碩士，目前正在該校博士班就讀。

柯麟晏對於傳統水墨山水，頗為熟悉，他總是希望作些改變。在寫景寫情的同時，他加注了個人風采，一樣的青山綠山，在他彩筆之下，有時候見山已不是山，有時候見山還是山，倍耐人尋味。

柯麟晏在創作自述裡，曾表達了他的創作理念，原來，他的創作經歷，喜歡結合文化、地理，與觀光要素，讓山水依循自然循環，隨著季節變化，展現出天人合一奧妙。

柯麟晏分析，臺灣山水畫的發展歷程，是一個不斷變化的過程，歷經殖民時期，加上海島特性，兼融了傳統中國文人系統，在日本大和文化的精緻風格，以及西方理性繪畫觀的嫁接下，發展出多元包容特色，自然天成，美侖美奐。

柯麟晏認為，臺灣土地的天然條件，構築了多元的地景樣貌，提供在地畫家豐富的山水畫皴法語彙，同時，堆疊出具有集體特徵的藝術風貌。

中研院研究員顏娟英曾對觀看風景畫作的方法，表示意見，她說，觀看風景畫作的眼睛，並不是天生具有的台灣風景認知，而是像社會文化一樣，有累積過程，經過與多人共同參與、互相影響下，交融形塑而成。

柯麟晏非常認同這樣的想法，他對於風景作品的欣賞，一向不以主觀審美感為滿足。

柯麟晏強調，風景可從閱讀而來，觀者可在「經驗」底下認識風景。而所謂「經驗」包括個人的家庭背景、學習歷程和社會環境養成的文化價值觀。

客體的「自然」與哲學認知上的「真實」，在東方思想上，一直存在著激烈的辯證關係，並反映在藝術史上，進而發展出了諸多系統性的命題，例如桃花源、瀟湘八景、勝景畫等。

柯麟晏說，風景畫命題具備豐富的論題和美學能量，適合成就當代水墨創作的材料。因此，在地化概念，則成為他藉由地景創作出具有臺灣本土在地意義的經典圖式，在這樣的認知之下，他不斷作田野爬梳、實驗創作，累積足夠手感與經驗。

在「one Art Taipei 2023」丹之寶畫廊，看見柯麟晏的兩幅作品，碧綠原野下的渺小人群，引人遐想。

一時好奇，上網追蹤柯麟晏的創作歷程，在《四季山水》、《穿山越嶺》《極淨之灘》作品中，看出他細緻又浩瀚的創作初心，讓人眼睛為之發亮。

以下截錄柯麟晏，在不同主題的思考與創作，值得分享：

《四季山水》，春夏秋冬四個季節的風景捕捉，的表現，以「日」的運轉，陽光的強弱，象徵著時間的流逝，以及大地萬物的復甦，生生不息。例如，人們在春天的晨曦裡賞湖、在夏日豔陽天裡潛水，在秋蟬鳴唱的夕照中划槳，更在冷清冬夜，聽海風嘶吼。柯麟晏誠摰邀請觀者入畫，感受大自然的豐饒與百變。《穿山越嶺》探討「傳統與進化」「歷史與未來」之間交互辯證的關係。

畫面由下至上，呈現出進程視角，右下角的山友，以徒步方式，遊走山林，中段為捷運工程的施工圍欄，而最上方的噴射機，在天際劃出一道軌跡，暗示人類在文明階段有跳躍式的進化成果。畫面指引物包括旅人、工程以及飛機，都由左向右前行，時間猶如線性般流淌，而右側山頂出現突兀的「巨石陣」。

《極淨之灘》創作，起源於近年來淨灘的公益活動，喧囂塵世，有時候需要去繁就簡，反樸歸真，海灘也是一樣，透過淨灘一新耳目，也休息養生息。

傳統山水中，向來強調人與自然的和諧關係，而在現代海灘，盡是垃圾足跡，透過海水運動，及自然的循環，環境問題必無可避地在各地發生，也是文明發展的代價。

隨著社會的高度開發，環保意識抬頭，人們可透過淨灘活動，還以大自然容顏，也算是現代人的自省與精神救贖，值得弘揚。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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