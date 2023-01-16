【愛傳媒林銘聰專欄】「猛虎歸山將下崗，玉兔精妝即上班」，兔年究竟是何日開始？

生肖是看農曆年，兔年開始不是國曆1月1日，也不是農曆初一，一般說法是要看「立春」的日期。立春是二十四節氣的首個節氣，今年是國曆2月4號，也就是農曆一月十四日。

二十四節氣是指：立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

農曆相傳為黃帝時代或者夏朝創制，又稱黃曆或夏曆。西曆亦稱陽曆，因此農曆常習慣上稱為陰曆，然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆：「陽」是地球環繞太陽公轉，以冬至迴歸年為基準確定，配合季節陽光分一年為二十四節氣；「陰」根據月球運行定朔望月。

今年國曆二月四日，太陽過黃經315度為「立春」。立春表示萬物開始有生氣，立春又象徵春天的開始，春為歲首，古時在立春前夕，天子還要率領文武大臣出城迎接春神。

農民常根據立春天氣，預期一年之收成，故有諺語「春濛晒死鬼，夏濛出大水」。立春此時大地回暖，春雨綿綿，正是春耕的最佳時刻，當今社會為鼓勵農民努力生產，特定這天為「農民節」以表揚傑出農民。

大約漢朝時代，立春日便有塑立土牛及耕人的禮俗。起初是藉以象徵春天來臨，農民必須準備春耕，本是一種靜態的陳列，後來則演變成「鞭打春牛」的活動，而「耕人」也變成勾芒神，勾芒是春神。宋代的「鞭春」，從地方到中央都須舉行，首都地區，立春前一天即須將土牛（春牛）抬進皇宮讓皇帝御覽。

第二天一大早，近臣內官便用五色絲杖鞭牛，有人說這是因為牛休息了一個冬天，不鞭策牠會變成懶骨頭。官吏鞭春後，在旁圍觀的民眾便蜂湧而上爭奪牛肉；據說搶得到牛肉者，表示家有「好采頭」今年會豐收。

一般民眾在立春有「咬春」的習俗，指在立春當天吃春季的時令鮮蔬，迎接新春。不同地區則有不一樣的咬春習俗，如咬生蘿蔔、吃五辛盤或用餅皮包裹生菜製成春捲、春餅等，並與親朋好友共享，一同祈求身體健康。

先人前輩在天文氣象方面的卓越貢獻，數千年來人們依此準則從事農耕，養活數千萬人口，促使民族的繁衍。

我們有幸可以借助先人前輩的智慧成果，繼續往前開拓。文明是一點一滴的累積，文化是一代一代的相乘效果。對於先人前輩留給我們的智慧結晶，致上無限的尊敬與感恩！

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

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