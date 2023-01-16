波波蓁去年五月發行首本電子寫真書「蓁·時」成功讓社群粉絲飆漲三、四萬，沒想到十月竟因一張照片被官方認定違規遭鎖，她無奈說：「現在真的就是看得到吃不到，已經無法登入了。」除了影響額外收入超過六位數，就連檸檬汁副業「波檸」也大受影響，原本親自經營的她打算要放手交給行銷公司，每個月又要再多花至少五萬元。
去年十月擁有11萬粉絲的帳號（janechen078）被鎖後，波波蓁完全沒辦法發文推播，讓波檸營收整整掉了五成，她因此開始接洽行銷公司，忍痛要將銷售權委託出去。除了副業收入損失一半，就連業配也大大被影響，保守估計損失超過十萬元，更慘的是，原本帳號還能登入，卻因為委託的兩位工程師在不同國家登入，反而被官方要求驗證，如今連登入都無法，只好暫時成立新帳號（bobojane7878）但目前粉絲數不到四千，與原有藍勾勾認證的帳號相去甚遠。
她說因為被官方要求驗證的手機是舊號碼，努力想連絡上電話號碼現在的主人，對方卻一直是關機狀態，波波蓁甚至寫信拜託電信公司也無效，走投無路的她只好開始求神問卜，除了拜拜也到四面佛抽籤，她苦笑說：「結果竟然抽到下下籤！」
聽朋友推薦有工程師可以幫忙解決，但開價竟要13萬元，讓她遲遲下不了手，她也透露有朋友的粉絲數高達50萬，友人的帳號竟然前後被鎖了四次，為了解鎖砸了60萬元，「但我聽很多人經驗是解鎖後過沒多久又會被鎖，因為帳號已經被系統盯上了，尤其是常開直播、接案子的都容易發生。」語氣中透露滿滿無奈，只希望經營了多年的帳號可以順利拿回來。
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