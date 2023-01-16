華視、公視台語台溫馨喜劇《欺妻49天》，由金鐘影帝藍葦華擔綱演出，劇組去年11月台北開鏡後，隨即南下台南拍攝。時報周刊CTWANT的讀者本月7日就在台南神農街目擊，晚間11點多劇組吃完宵夜準備開工，72歲資深藝人方駿趁休息時間走出拍攝現場，看來依舊相當硬朗有精神，一旁店家與他打招呼，他也親切回應，還堅持步行到5分鐘街外的愛車上才點煙，相當貼心。

方駿當年以《天天開心》、《鳥來伯與十三姨》紅遍演藝圈，2015年第二任妻子因胃癌離世後，便減少演藝圈活動，專心照顧女兒。久未拍攝的方駿，即使劇組已經連續多天拍攝夜戲，他看起來依舊精神不錯，趁著休息時間出來與工作人員閒聊有說有笑。值得一提的是，相當照顧形象的他，即使想哈菸提神，也堅持慢慢步行近5分鐘路程、神農街外的愛車，打開車門才準備點煙，好好放鬆休息。沒幾分鐘後，又見他帶著親切微笑步行回片場準備開工。

據了解，劇組已在台南連續拍攝多天夜戲，預計2月前殺青，只不過劇組拍攝街景時，為了拍攝需求，有時會移動到店家店外擺設，卻又不立刻歸位，讓附近店家對此頗有微詞，抱怨：「移動了又不放回去。」就希望劇組能好好注意，這樣與街坊鄰居才會開心相處呦！

《欺妻49天》在台南神農街拍攝，因動到店家東西不歸位，讓附近店家頗有微詞。（圖／讀者提供）

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