路透社快訊報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，印尼北蘇門答臘（Northern Sumatra）今天發生規模6地震。

歐洲地中海地震中心表示，這起地震深度80公里。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120115

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