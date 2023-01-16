印尼北蘇門答臘發生規模6地震 08:402023/01/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社快訊報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，印尼北蘇門答臘（Northern Sumatra）今天發生規模6地震。 歐洲地中海地震中心表示，這起地震深度80公里。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120115 蝦皮或關閉波蘭業務 全面撤出歐洲市場 瑞典發現歐洲最大稀土礦床 可望減少對陸依賴 法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比 #蘇門答臘 #發生規模 #6地震 #歐洲 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲 推數據中心熱能循環再用 04:102023/01/15 全球財經 研華營收連兩年創高 2023正向樂觀 16:532023/01/09 財經 台積電：考慮日本建第2座廠 評估歐洲建廠可能性 17:232023/01/12 財經 《國際產業》蝦皮撤出波蘭 歐洲GG了 14:182023/01/13 財經 歐洲感受「冬季的炎熱」 雪地運動只能依靠人造雪 21:212023/01/07 國際 瑞典發現歐洲最大稀土礦藏 可望降低對中國依賴 07:572023/01/13 財經 SCFI續跌 節前停航數恐創高 04:102023/01/14 財經要聞 歐車充電比加油還貴 04:102023/01/16 專題周報 歐洲燃煤發電度難關 04:102023/01/16 專題周報 打翻奶茶！法國男見北捷這舉動驚呆 網愣： 在巴黎不可能 22:262023/01/14 生活 威爾斯足球名將貝爾宣布退休 生涯5度贏得歐冠 03:272023/01/10 體育 陸電動車2030在歐洲市占衝近20％ 04:102023/01/10 全球財經 《國際金融》ECB官員看利率 已接近升息終點 11:182023/01/11 財經 海運多空論戰 船公司仙拚仙 04:102023/01/09 財經要聞 六公股銀歐洲踩雷 金管會揭密 04:102023/01/11 金融．稅務 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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