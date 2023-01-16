公牛控衛「球哥」朗佐鮑爾（Lonzo Ball）缺陣至今滿一周年，他最後一次出賽是在2022年1月15日對戰勇士，他打了24分鐘，在第4節剩餘5分鐘時被換下。當時似乎連媒體也沒發現鮑爾受了嚴重的傷，他的隊友拉文（Zach LaVine）不巧也在同一場比賽受傷，首節就傷了左膝。

拉文的情況特別令公牛擔心，他曾因左膝前十字韌帶斷裂開刀，結果令人意外，拉文在核磁共振檢查後並無大礙，休息不到10日就回歸球場，反倒是鮑爾至今沒有再回到賽場。

鮑爾被診斷出左膝半月板受傷，不久之後開刀球季報銷，單季只打35場是生涯最少，復健情況亦不順利，媒體報導他兩度開刀之後，去年11月底依然無法奔跑和跳躍。他左膝本有舊傷，到了耶誕節，鮑爾表示左膝狀況已有改善，但依然疼痛，鮑爾說：「這疼痛肯定不會消失，我們只是設法要讓我回到場上。」

好消息是鮑爾受傷滿周年後，今年1月在IG貼出自己的灌籃影片，他已經可以蹦蹦跳跳了。總教練多諾凡（Billy Donovan）指出鮑爾缺陣那麼長時間，沒有人能夠馬上融入比賽，預計還要花費時日進行更多調整。鮑爾雖然不像「球爸」吹噓的那樣是稀世名將，但他這些年確實站穩了NBA先發位置，被詬病的投籃能力大幅改善，去年35場出賽，場均13分，外線命中率高達42.3%（每場出手7.4次）。