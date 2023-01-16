25歲女星姚安娜是大陸華為集團創始人任正非的小女兒，有「華為小公主」之稱，畢業於哈佛大學電腦工程和統計數據，擁有高學歷的她卻選擇高調進入演藝圈，每每推出作品，總會被酸「靠爸族」，讓她飽受酸民批評，不過近日她在劉亦菲所主演的電視劇《去有風的地方》中以勤懇表現令不少網友改觀，近日更傳出她給劇組人員送上一人一支華為手機，親和力十足，掀起陸網熱議。

姚安娜於23歲出道時便釋出一部題為《破格公主》的紀錄片、又登上雜誌封面，發佈韓團風格單曲《Backfire》，宣傳攻勢相當猛烈，但卻惡評如潮，許多網友質疑她的舞蹈實力一般，若不是靠著家庭背景否則根本無法在演藝圈有立足之地。

華為二公主姚安娜首支單曲《Back Fire》MV，負評不斷。(影片來源/視窗科技 Youtube)

姚安娜疑似聽進網友的意見，暫停歌舞表演，先參加實境綜藝《中餐廳》，表現中規中矩，之後她漸漸朝著戲劇發展，演出短片《海邊升起一座懸崖》，竟意外在坎城影展短片競賽獲獎，最近她也參與劉亦菲所主演的《去有風的地方》，身為一個富家女，演起小角色毫不生疏，讓網友們大為改觀。

劉亦菲與李現合作推出新作品《去有風的地方》，姚安娜在劇中飾演一個小賣部的老闆娘，雖然只是小配角，但演技自然不做作，甚至有許多觀眾表示沒認出她。此外，有消息傳出她給劇組每個人包含演員、工作人員，一人送上一支華為手機，親合的姿態讓觀眾大讚不已，而劇中也帶到許多華為手機的畫面，被不少網友讚賞她不僅發揮實力，為劇組也為自家產品創造雙贏局面。