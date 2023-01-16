宋逸民所屬「藝起發光」協會自小甜甜遭換角與家暴事件起，身為前教友的資深媒體人王瑞玲時常跳出來揭露協會內幕，對此宋逸民也不忍直接在臉書反擊，雙方開始隔空交戰，今（16）日凌晨王瑞玲再度發文並曬出報稅資料，直嗆宋逸民「說真相有這麼難嗎？」

王瑞玲今（16）日凌晨於臉書上曬出「證據」，照片中可見為110年國稅局給予的報稅資料，上面寫著捐給「社團法人台北市藝起發光」5000元，而她文章開頭直接回嗆「不要說我歹戲拖棚，不要說我誣賴牧者，你們不累，我都覺得累」，接著質問「為什麼我奉獻的金額，跟你們國度事業請的專業會計師金額會不一樣？還差這麼多？」更表示自己奉獻給其他教會，帳目都相當清楚「為什麼你們的帳目總是不清不楚？」

隨後，她確認自己的奉獻金額為六位數，孩子則是連收據都沒有「回覆一則給牧者（指宋逸民）確認金額line的訊息，久久等到的是他回給『我太忙，交給同工處理』，及你們國度事業補寄來一張4000元，還寫111.04.29的收據」她也直酸，國度事業的金流宋逸民是不碰的，所以才不知這些奉獻如何處理「應該找每星期在抽奉獻袋數錢的那位女士」。

最後，她怒轟宋逸民「被你們夫妻這兩年搞得身心靈受創的是我們你們還要讓多少基督徒跌倒！真的是夠了」更直呼「說真相有這麼難嗎？」不過，留言區中有一名自稱與王瑞玲核對奉獻收據的同工，曬出多張對話紀錄與收據並針對王位玲所提事項做澄清，讓外界霧裡看花。