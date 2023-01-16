超狂頂樓加蓋！一名網友分享看房奇葩經驗，一位房東把廁所蓋在頂樓的水塔裡，神奇畫面吸引2.8萬人朝聖，引起網友熱烈討論，不少人驚呼好像按了沖水以後，就會被傳送到什麼神秘的地方去。而原PO則笑說，他想了很久，最後還是沒有勇氣在水塔裡面大便，所以就沒有租了。

臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》昨天分享，一位網友投稿說最近和一位房東約看房，到了現場卻發現對方竟然在頂樓的水塔裡加蓋廁所，奇葩畫面讓當場看傻，後來他想了許久，實在沒有勇氣呆在水塔裡面大便，所以就沒有承租。

房東把廁所建在水塔裡，讓網友全看傻。（圖／翻攝自奇葩裝潢分享中心）

照片吸引2.8萬人狂讚，不少人留言討論，「這讓我想到某部電影，一個按鈕按下去，馬桶會下降到密秘基地」、「這是宇宙逃生艙吧」、「衛冕者寶座」、「這太奇葩了」、「這我知道，按鈕衝下去會有滑水道讓你緊急逃生用」、「水塔切口有折邊，該稱讚是業界良心嗎？」

另有網友則說，重點是排泄物的去向，如果我是樓下的住戶，每天都會很恐慌。「排泄物會到那裡去？我住樓下我會哭」、「自從看到這張照片後，我現在每次打開水龍頭都會很緊張」、「大便從馬桶水沖下去以後，會進到自來水管嗎？」