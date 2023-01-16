不少人在春節計畫出國旅遊，一名網友表示，想找朋友寒假一起去日本玩，卻被對方問「台灣景點都玩不完為什麼要出國？」讓他無法回應，將其PO上網，引發大批網友回應，總結網友的說法，認為台灣住宿太貴、景點、服務、收費都大輸，其中高額的住宿費用被最多人點名，「國內住宿這麼貴，我玩不起」。

原PO近日於PTT八卦版指出，最近找朋友寒假一起去日本旅行，但對方認為台灣還有好多景點玩不完，問他為什麼要出國，讓他無法反駁。

貼文曝光，不少網友都認為台灣旅遊的費用太高，「台灣那麼盤，環境、服務、收費完全大輸」、「不想當盤子」、「跟他說台灣比較貴」、「盤子才在台灣玩」、「台灣是給有錢人玩的」、「去沖繩跟墾丁的花費差不多你覺得？」、「國內住宿這麼貴，我玩不起」、「台灣玩真的是在敲盤子的，只有愈來愈貴，一天的住宿錢可以在國外住3天」、「台灣玩不起啊！看看那個住宿費」。

也有其他人認為台灣的觀光景點有特色的不多，「到哪個縣市都是老街、夜市，然後都賣一樣，完全沒特色」、「台灣景色看來看去都差不多」、「台灣什麼鬼爛景點」、「帶他去一次日本就知道了」。