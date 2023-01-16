受大陸冷氣團影響，氣象局表示今晨最低溫在新北市石門8.2度，氣象專家吳德榮表示，今天到周三北台灣冷，其他地區早晚冷，北部平地最低溫8度，小年夜、初二（20、23日）兩波強冷空氣相繼南下，其中初二、初三（23、24日）可能達寒流強度、台北氣象站氣溫10度以下。

氣象局今早發布新北、基隆豪雨、宜蘭大雨特報，受東北季風影響，今（16日）基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今日至周三（16至18日）受強冷空氣影響，北海岸、東北部有較大雨勢，大台北及花東偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲、天氣穩定，北台灣冷，其他地區氣溫略降、早晚冷。

北部氣溫8至15度，中部10至20度，南部12至24度，東部12至23度。各國模式模擬的強度，台北測站將降至12度上下，有符合「強烈大陸冷氣團」的機率，北部平地最低氣溫約在8度左右，注意保暖。

吳德榮指出，周四（19日）冷空氣略減弱，氣溫略回升；小年夜（20日）冷空氣增強，再度接近大陸冷氣團等級，平地最低氣溫降至10度上下。除夕（21日）白天起至年初一（22日）冷空氣減弱，氣溫回升。

年初二（23日）另一股更強冷空氣南下，氣溫急遽下降，年初二、三（23、24日）有符合寒流的機率，需繼續觀察。年初四（25日）冷空氣減弱，氣溫回升。降雨方面，周四起至年初四（19至25日日），大多是迎風面北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，背風面新竹以南天氣穩定、晴時多雲的天氣。