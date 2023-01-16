鴻海(2317)集團15日下午舉行2023年線上嘉年華活動，董事長劉揚偉致詞時表示，2022年集團在全球繼續開疆闢土，這些布局將在2023年陸續開花結果，且在「3+3」新領域將會有更多新客戶加入，使鴻海業務會更多元、更忙碌。

鴻海集團2023年線上嘉年華以「相信鴻海。BELIEVE鴻海」為主題，連線集團中央及台灣、中國大陸、越南、墨西哥、印度地區總部等5大地區共襄盛舉。總獎金規模超越2022年，除了抽出20位現金最大獎100萬外，更臨時加碼2位500萬現金獎。

劉揚偉表示，2022年面對疫情、區域衝突、零組件短缺等大環境不利因素的艱辛挑戰「真的很不容易」，鴻海仍能持續做大、做好、做穩，合併營收正式突破6兆元關卡、年增10.5％至6.62兆元，續創歷史新高，再次用成績單讓客戶、夥伴、投資人等相信鴻海。

劉揚偉指出，他過去3年不斷強調One Foxconn，經過這段時間的考驗，全體員工展現One Foxconn、團結一致的精神，鴻海富士康就是一個Foxconn Family，去年營收再創新高，就是全體員工Foxconn Family努力達成的結果。

劉揚偉表示，鴻海集團去年在全球各地繼續開疆闢土，在既有資通訊（ICT）基礎上，構建營運本地化（BOL）及委託設計製造服務（CDMS）的營運模式，在中國大陸、美洲、東南亞地區持續擴充規模。

展望2023年，劉揚偉指出，上述布局將陸續開花結果，而電動車、數位健康、機器人3大產業及人工智慧、半導體、新世代通訊等3大核心技術的「3+3」新領域，將會有更多新客戶加入，使鴻海業務會更多元、更忙碌。

劉揚偉表示，經過近半世紀的努力，集團已是擁有100多萬名員工的國際級企業，海內外據點達173處，綿密的全球布局正是集團最堅強的競爭力。而鴻海人的「誠信」、「勤奮」、「敏捷」等共同特質，就是Foxconn Family能團結一心，在全球各地成功開疆闢土的祕訣。

在迎接鴻海轉型、建立新的成長動能的關鍵時刻，劉揚偉指出，要尋找夥伴一起快速開拓市場、一起成長，所以提出「分享」、「合作」、「共榮」的創新合作模式，讓鴻海能在世界每個角落持續扎根，基業長青。這也會是鴻海邁向未來50年，達到「百年企業」目標的關鍵。