櫃檯買賣中心積極推動發行人多元化參與，推動我國國際債券市場發行案件持續成長，市場規模屢創新高，截至111年底，國際債券發行餘額為2079.70億美元(872檔)，發行餘額成長2.02%，發行檔數成長14.29%，國際債券市場發行人共計有135家，分布於33個不同的國家。

我國國際債券市場發行案件持續成長，市場規模屢創新高，在國際金融市場已具有全球知名度。截至111年底，國際債券發行餘額為2079.70億美元(872檔)，較110年底之發行餘額2038.56億美元(763檔)，增加41.14億美元，發行餘額成長2.02%，發行檔數成長14.29%。

在櫃買中心積極推動發行人多元化參與下，截至111年底，國際債券市場發行人共計有135家，分布於33個不同的國家，而在發行人產業屬性方面，分布於16種不同的類別，其中包含 8檔中央政府主權債及1檔地方政府債。

在櫃買中心推動宣導及協助下，111年度有兆豐國際商業銀行及第一商業銀行成功發行共計4檔結構型國際債券上櫃掛牌，總發行量約新台幣17.48億元，發行檔數及發行金額均較110年度明顯成長。此外，上海商業儲蓄銀行預計於112年1月11日發行1檔2,000萬美元結構型國際債券上櫃掛牌，國際債券市場持續朝多元化發展。

111全年度國際債券市場新增5個新發行人，其註冊地遍及西班牙、印度及美國，產業別為金融服務業及能源業，顯示我國國際債券市場已成為國際間重要的債券籌資市場之一，亦有助於提供投資人更多樣化的商品與選擇，分散投資人投資風險。