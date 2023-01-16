神準(3558)去年受惠網通需求大增、缺貨潮趨緩，每股獲利上看逾2股本，堪稱台股網通2022年準獲利王，更是罕見網通廠年賺進超過2個股本的公司，眼看美中科技戰加上缺工問題迫在眉睫，董事長蔡文河表示，神準目前已經瞄準北越設廠，期望在農曆年後4月敲定簽約，未來若越南產能到位，神準整體產能可以上看350~400億元規模，另外，考量桃園華亞新廠和越南設廠燒錢，神準今年資本支出上看20億元，為股本的4倍之多。

神準以往標榜「Made in Taiwan」現在也調整策略往越南發展，蔡文河表示，最主要原因就是因為缺工。他坦言：「缺工是一個無解的問題」，且越南在人工比較好找，現在打進去是個很好的時間點，現在的越南就好比是20年前的大陸，接下來研發、工程等都不排除會一同進駐，整體成本結構來說，台灣、越南差到約50%；再者，就是美中科技戰問題，確實有客戶希望能分散風險，且因為神準目前最大營收占比來自於北美，故未來不排除會在美墨邊境找點，當然，目前還在與客戶商議階段。

產能規畫上，蔡文河表示，神準越南新產能規畫2024年開始投產，一旦上線其所貢獻的產能就等於目前華亞一廠＋二廠，長期來說，希望台灣、越南產能占比各半。華亞新廠約3月會上線，設備計畫過完農曆年會進駐，桃園廠租約還有4年，待合約到期後，會往台灣南部找適合地點。以當下台灣產能(華亞一廠＋二廠)來說，若滿載時產能約200億元規模，目前上線約150億元，未來等越南廠加入後，整體產能可以上看350~400億元規模。

蔡文河表示，越南設廠地點、投資計畫能在4月抵定，後續9個月可以蓋好，目前確定地點在北越。

值得一提的是，有鑑於華亞二廠投產加上越南的土地和廠房，神準2023年整體資本支出將提升到20億元，不僅是歷史新高，更是神準股本的4倍之多。

神準在組織結構上持續調整，蔡文河也談到，目前持續將公司結構BU化(business unit)，持續在培養專精人才，目前已經設立3個BU，包括ICBU(智能通訊)、CNBU(運算網路)、ENBU(企業網路)。ICBU針對企業用交換器，CN(BU運算網路)為資料中心業務(如英特爾或AMD)，ENBU(企業網路)則負責雲端網路相關業務；神準將力拚用2年時間讓三大BU上軌道。不僅如此，神準也將關聯性比較不強的業務就成立分公司，現在有子公司恩嘉、恩睿，分別專精於智慧家庭和沖壓模具。