民進黨在歷經三次敗選後，黨內持續動盪，除了要求行政院長蘇貞昌下台的呼聲不斷，黨籍立委高嘉瑜和台北市議員王世堅更成了被檢討對象。對此，民進黨前立委李俊毅直言，他認為民進黨的敗選檢討方向應該要是往政策方向，更點名民進黨立院黨團也要負責，因為若不是他們支持，行政院是不會推動「違背民意的政策」的。

李俊毅昨（15）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，他認為會檢討王世堅、高嘉瑜，是因為敗選後檢討人比較簡單，但民進黨在選後一個多月的檢討方向都亂掉了。李俊毅解釋，由於民進黨是執政黨，因此敗選後的檢討反而應該要是往政策的方向，而不是檢討人，「這個是最基本的」。

李俊毅接著說，若要朝政策方向去檢討，那麼民進黨立院黨團也要負責，因為在防疫特別預算、疫苗採購等相關爭議上，「黨團不用負責嗎？」李俊毅也直言，沒有民進黨立院黨團的支持，行政院是不可能推動這些可能是敗選重要原因的「違背民意政策」的。

至於持續受到關注的內閣改組一事，李俊毅也認為這是必要的，因為若人民都已經對蘇貞昌所率領的內閣、推動的重大政策都不買單了，「那蘇還留在院長的位子上幹什麼？不是討皮痛嗎？」