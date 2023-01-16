2023球季尚未開賽，紐約洋基先發投手孟塔斯（Frankie Montas）又因為肩膀發炎，必須休養8至10周，預計要缺陣例行賽的第一個月。孟塔斯2021球季在運動家投出生涯年，先發登板多達32場，寫下13勝9負、3.37自責分率，洋基總管對他垂涎已久，但去年季中買來之後成為悲劇的開端。

孟塔斯去年轉隊前，在運動家19戰投出4勝9負（因為運動家擺爛），但是自責分率3.18相當優秀。7月底他透過三方交易來到洋基，8月首場先發對戰紅雀就被痛打6分，月中戰藍鳥又被打了6分，總計在洋基8場先發1勝3負、自責分率6.35，沒有投出任何一場優質先發（6局失3分）。

大聯盟2023年例行賽將於3月31日開打，孟塔斯今年3月中將滿30歲，他擁有薪資仲裁資格，洋基給他從500萬美元加薪到今年750萬美元。孟塔斯的肩膀發炎是老毛病了，從加盟洋基以來就揮之不去，美媒《紐約郵報》指出，若不是肩膀的毛病，身為先發投手他的年薪應該還可以更高。然而洋基球迷在網路表達對孟塔斯的不滿，特別是洋基送出了3位新秀投手將他換來，他們甚至認為洋基應該走上仲裁庭或是把他賣掉，而不該給他750萬美元高薪。

洋基季後賽只在美聯冠軍戰讓孟塔斯登板1局中繼，他挨了太空人潘尼亞（Jeremy Pena）的陽春炮，洋基最後輸慘遭太空人4戰橫掃。