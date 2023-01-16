櫃檯買賣中心持續推動企業進入多層次資本市場、商品多元發展、金融監理科技、提升市場交易動能與資訊安全，並強化投資人教育宣導及推動國際交流合作目標，櫃買中心表示，將持續遵循ESG原則、永續發展目標與公司治理3.0等相關政策，協助企業邁向永續轉型，達成淨零碳排目標，共同推動資本市場永續發展。

2022年全球受到疫情、升息及戰爭等因素影響，櫃買指數下跌逾2成，不過，雖然櫃買市場呈現向下修正的情況，但上櫃股票成交日均值604.82億元，仍為歷年次高，外資成交比重達20.47%，較2021年成長17%，創下歷史新高，在全球股匯市的波動下，櫃買市場表現堪稱穩健。

櫃檯買賣中心董事長陳永誠表示，過去一年全球持續受到新冠疫情、供應鏈重組及俄烏戰爭影響，主要已開發國家在2022年深陷通膨危機，美國聯準會為首的各國央行紛紛採取大幅升息政策，導致全球資本市場呈現巨幅波動的態勢，這是金融史上罕見的多變數衝擊，展望2023年，我們期待在外在環境逐漸改善的同時，市場波動能呈現更為穩健的走勢。

櫃買中心積極打造多功能與多層次之全方位交易所，持續完善市場制度，以提供企業及投資人多元化之需求，展望未來，在各國防疫政策全面鬆綁及升息幅度可能減緩的情況下，櫃買中心表示，將持續營造友善籌資環境，推動企業進入多層次資本市場、商品多元發展、推動金融監理科技、提升市場交易動能與資訊安全，並持續強化投資人教育宣導及推動國際交流合作目標。

此外，櫃買中心將持續遵循ESG原則、永續發展目標與公司治理3.0等相關政策，協助企業邁向永續轉型，達成淨零碳排目標，共同推動資本市場永續發展。