藝人黃明志近來推出新專輯，在台北西門町舉辦簽唱會，還邀請辣妹在台上完成人體春聯，豈料如火如荼展開宣傳活動的他，卻突然在Instagram爆怒，爆料稱某男藝人「硬上」他的朋友還不戴套，除此之外還有「祖國」、「牙籤」等關鍵字，貼文一出，網友們紛紛猜測他所指的對象。

黃明志14日透過Instagram限時動態發文，橘紅色底圖配上白色文字寫著：「你硬上小妹妹（我朋友）還死命不戴套內射人家。」接著補充「如果被你祖國捉到，你就準備打包去跟牙籤做roommate（室友）了。到時候看你還愛不愛祖國...」，文中「牙籤」指的應是先前因強姦罪正在坐牢的吳亦凡。

黃明志發限動痛罵該位男藝人欺負自己友人。(圖/黃明志Instagram)

黃明志不但文末還使用了一連串的粵語，令人浮想聯翩，文內還標記「不是不報時候未到」，動態一出，網友們開始瘋猜他爆料對象的真實身分，留言「感覺是香港人」、「我怎麼覺得滿好猜的，但不是大馬藝人啦」、「祖國是說那當事人啦」。

此外，至於黃明志爆料那位硬上女生又不做防護措施的男星，恐怕是和某位近期曾到馬來西亞辦演唱會，且經常在公開場合，向中國大陸表達「愛國心」的香港籍男藝人有關。