成立於1996年，主要經營雲林、嘉義公路客運及雲嘉往返台北國道客運的日統客運，繼上個月無預警宣布林口站要撤站之後，今（16）日又宣布4條國道路線全部停駛，但仍維持7011、7012等2條路線在雲林縣內運行。

日統客運一大早便在官網宣布，今日起停止國道客運【7005】路線、2月1日起停止【7000】、【7001】和【7002】等路線。

日統客運表示，1997年通車以來26年陪伴鄕親，有的回到故鄉，有的從故鄕北上工作或求學、就醫、探親、旅遊；尤其珍惜7000、7001、7002、7005等路線，與乘客、鄉親共同成長的緣份。為了乘客、鄉親旅途的安全，日統堅持投資購置進口安全系數受全球肯定的VOLVO.MAN.SCANIA廠牌底盤，打造符合國內外安全規範的大巴士。

日統客運表示，然而，台灣高鐵通車後，民眾交通旅運的模式不復以往，加上人口結構的改變，地方政府規劃的交通路線網絡也以連結高鐵站的接駁為主，「台灣好行」及幸福巴士為輔，國道客運漸趨沒落，且多半是長輩北上探視子孫的交通方式，使得日統吸收年長者半票所負擔成本日益上升。

日統客運表示，雖然公路總局與嘉義區監理所因地制宜，同意該公司試辦國道路線平面路段轉乘預約服務DRTS兩段式彈性運作，以維持偏鄕班次密集度，從而降低駕駛工時，減少油料成本，才勉強度過疫情減班困境。但天下無不散筵席，日統仍決定自今日起停止7005路線及2月1日起停止7000、7001和7002等路線；但仍維持7011、7012等2條路線在雲林縣內運行，日統說，未來也將在雲林整備轉型，持續發展。