台中市東區振興路15日晚間發生1起重大肇逃車禍，47歲劉姓男子駕駛自小客車，行經案發路口時疑似高速闖紅燈，攔腰撞上2輛機車後即棄車逃逸，這起車禍造成2死，葉姓男子OHCA，送醫後仍不治，連姓姊妹傷勢嚴重，妹妹送醫搶救後也因傷勢過重宣告不治。

這起車禍發生15日19時26分許，49歲劉姓男子駕駛自小客車沿東區東光園路由北往南方向直行，行經振興路與東光園路口時未依號誌指示闖紅燈，與騎車雙載的連姓姊妹(姊姊38歲、妹妹37歲)騎乘之重機車及65歲葉姓男子騎乘之重機車發生碰撞，並往前滑行波及停於路旁停車格內之自小客車，遭撞的葉男於現場即無生命跡象，送長安醫院急救後但仍因頭部變形、全身多處骨折，傷重宣告不治。而連姓姊妹傷勢嚴重，妹妹經送醫急救仍不治身亡，至於姊姊左腳骨折目前尚在醫院治療中。

臺中市政府警察局第三分局獲報後迅速派員到場處理，但到場時肇事的劉姓男子已棄車離去，警方隨即組成專案小組，循線積極查緝劉男行跡，於事故發生後3小時，即在劉男友人位於烏日區的住處緝獲劉男到案。劉男到案後警方依規定對其實施酒精濃度檢測，檢測結果為無酒精反應，對於劉男涉刑事責任部分，將積極查處依法從嚴究辦。

分局長楊川呼籲，發生交通事故肇事逃逸涉犯刑責，致人傷害而逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑，而致人於死或重傷而逃逸者，更可處1年以上7年以下有期徒刑，如駕車不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，皆應撥打110報案，切勿逕自離開。另外，酒後駕車害人害己，千萬別拿自己和他人的生命安全開玩笑，警方將持續強力執法打擊酒駕，請民眾切勿心存僥倖以身試法，共同維護交通安全。